Кто охраняет огороды в Германии (фото)

Кельн • Что русскому - дача, то немцу - Klein- или Schrebergarten. Однако спрос на дачные участки в садовых товариществах, на которых можно построить небольшой домик и создать свой уединенный райский уголок, в последние годы в Германии сильно вырос, так что найти что-то подходящее сейчас довольно сложно.

В качестве альтернативы бездачным жителям немецких городов, желающим копаться в земле и проводить больше времени на свежем воздухе, фермеры в ближайших окрестностях предлагают в сезонную аренду небольшие участки - огороды напрокат для выращивания овощей, кухонных трав, цветов и прочих подсолнухов. То есть просто вспахивают какое-то из своих полей и размечают территорию, а также обеспечивают водой для полива. Сейчас как раз начинается новый сезон.

Кельнские чучела - 2021. Фотографии

Как видно на этих фотографиях агентства dpa из Кельна, первым делом многие заботятся о надлежащей охране. Огородные чучела и пугала, они же по-немецки - Vogelscheuchen, уже дружно заступили на сторожевую вахту, хвастаются обновками и делятся секретами устрашения ворон и прочих особо опасных и настойчивых пернатых. Поздней осенью после сбора последних даров кельнской земли поле перепашут, и в следующем году все начнется сначала.

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