 Кто охраняет огороды в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.04.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Кто охраняет огороды в Германии (фото)

В начале сезона многие немецкие огородники первым делом заботятся о чучелах, не жалея старых вещей на обновки.

Кельнские чучела

Кельн • Что русскому - дача, то немцу - Klein- или Schrebergarten. Однако спрос на дачные участки в садовых товариществах, на которых можно построить небольшой домик и создать свой уединенный райский уголок, в последние годы в Германии сильно вырос, так что найти что-то подходящее сейчас довольно сложно.

В качестве альтернативы бездачным жителям немецких городов, желающим копаться в земле и проводить больше времени на свежем воздухе, фермеры в ближайших окрестностях предлагают в сезонную аренду небольшие участки - огороды напрокат для выращивания овощей, кухонных трав, цветов и прочих подсолнухов. То есть просто вспахивают какое-то из своих полей и размечают территорию, а также обеспечивают водой для полива. Сейчас как раз начинается новый сезон.

Кельнские чучела - 2021. Фотографии

Кельнские чучела
Кельнские чучела
Кельнские чучела
Кельнские чучела

Как видно на этих фотографиях агентства dpa из Кельна, первым делом многие заботятся о надлежащей охране. Огородные чучела и пугала, они же по-немецки - Vogelscheuchen, уже дружно заступили на сторожевую вахту, хвастаются обновками и делятся секретами устрашения ворон и прочих особо опасных и настойчивых пернатых. Поздней осенью после сбора последних даров кельнской земли поле перепашут, и в следующем году все начнется сначала.

Смотрите также: 
Где находится дача Ангелы Меркель

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.

  • Школьный класс Ангелы Меркель, 1971 год

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.

  • Церковь в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.

  • Хорст Каснер - отец Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, еще венчал новобрачных.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.

  • Дом, в котором выросла Ангела Меркель в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.

  • Хорст и Херлинда Каснеры - родители Ангелы Меркель

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного гражданина города.

  • Дом Ангелы Меркель около Темплина

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.

  • Озеро Провескезе в Темплине

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.

  • Темплин

    Темплин - родина Ангелы Меркель

    Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

За какие садовые работы штрафуют в Германии

Немцы обожают садоводство. Но есть садовые работы, за которые в Германии в определенное время лучше не браться. Иначе придется заплатить немалые деньги.  

С грядки - на стол: какие овощи предпочитают немцы

Овощи должны быть в ежедневном рационе. Они богаты витамином С и клетчаткой. В Германии есть свои фавориты. У немцев есть даже "королева овощей".  

Немцы и дача: что изменилось за время пандемии

Пандемия коронавируса напомнила немцам о популярном в Германии хобби - садоводстве. И многие вышли в сад. Даже те, у кого нет дачи…  

Немецкие садоводы угощают надоедливых вредителей пивом

Улитки, муравьи, тля, кроты, - для садовода они могут стать настоящей головной болью. Однако немцы далеко не всегда прибегают к химии.  

Немецкая книга о русской даче

Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Его фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья".  

Немцы и дача

В крупных городах Германии дачи соседствуют с многоэтажками. Раньше такие участки были раем для пенсионеров. Сейчас они популярны у молодых семей. Как выглядят городские дачи?  

Как выучить немецкий на даче

Что делать, если у коллеги помидоры на глазах? А как с помощью лягушки извиниться на собеседовании? DW знакомит с садово-огородными выражениями для работы с немцами.  

Огород напрокат - модное хобби эпохи коронавируса

Наш корреспондент побывал на поле под Кельном, которое местные фермеры разбили на участки. Выращивать овощи - не только полезно, но и модно!  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкие дачи на выставке  

Дикая природа большого города  

Особенности немецкой дачи  

Реклама