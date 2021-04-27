Кто охраняет огороды в Германии (фото)

Кельн • Что русскому - дача, то немцу - Klein- или Schrebergarten. Однако спрос на дачные участки в садовых товариществах, на которых можно построить небольшой домик и создать свой уединенный райский уголок, в последние годы в Германии сильно вырос, так что найти что-то подходящее сейчас довольно сложно.
В качестве альтернативы бездачным жителям немецких городов, желающим копаться в земле и проводить больше времени на свежем воздухе, фермеры в ближайших окрестностях предлагают в сезонную аренду небольшие участки - огороды напрокат для выращивания овощей, кухонных трав, цветов и прочих подсолнухов. То есть просто вспахивают какое-то из своих полей и размечают территорию, а также обеспечивают водой для полива. Сейчас как раз начинается новый сезон.
Кельнские чучела - 2021. Фотографии
Как видно на этих фотографиях агентства dpa из Кельна, первым делом многие заботятся о надлежащей охране. Огородные чучела и пугала, они же по-немецки - Vogelscheuchen, уже дружно заступили на сторожевую вахту, хвастаются обновками и делятся секретами устрашения ворон и прочих особо опасных и настойчивых пернатых. Поздней осенью после сбора последних даров кельнской земли поле перепашут, и в следующем году все начнется сначала.
Смотрите также:
Где находится дача Ангелы Меркель
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Ангела Меркель родилась в 1954 году в Гамбурге, в Западной Германии, но уже через несколько месяцев семья переехала в ГДР: отец-священник отправился на новое место работы. В 1957 году они поселились в бранденбургском регионе Уккермарк в городе Темплине, где Ангела Доротея Каснер, так тогда звучало ее полное имя, выросла и окончила школу.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Эта фотография сделана в Темплине в 1971 году. Будущий федеральный канцлер Германии здесь во втором ряду в центре.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Отец Ангелы Меркель Хорст Каснер был евангелическим теологом и пастором. В Темплине он участвовал в создании центра для подготовки протестантских священников - пасторского колледжа, затем руководил его работой, а также проводил службы и читал проповеди в такой вот старой фахверковой церквушке.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Эта фотография пастора Каснера сделана в Темплине в 2004 году. Он всю жизнь прослужил священником. В 85-летнем возрасте, незадолго до смерти, еще венчал новобрачных.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
В 1957 году семья Каснеров поселилась в небольшой квартире под самой крышей в этом доме на территории интерната для инвалидов, принадлежащего одному из благотворительных церковных фондов. После ремонта внешний облик здания изменился: раньше фасад был кирпичный.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Интернат до сих пор существует. Так выглядит лестничная клетка в доме, где выросла Ангела Меркель, и дверь в ту самую квартиру Каснеров. Позже у будущего главы немецкого правительства появилась отдельная комната этажом ниже.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
В 2005 году в день избрания их дочери канцлером ФРГ Хорст Каснер (1926-2011) и Херлинд Каснер (1928-2019) присутствовали на гостевой трибуне в здании Рейхстага. Но вообще на публичных мероприятиях они появлялись очень редко.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Темплин расположен в земле Бранденбург примерно в сотне километров севернее Берлина. Хотя население города составляет всего около 16 тысяч человек, по своей площади этот город занимает восьмое место в Германии. То есть по территории он больше, чем, например, Дрезден, Бремен или Мюнхен. Только посмотрите, как просторно вокруг здешней Ратуши.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Первое письменное упоминание Темплина датировано 1270 годом. Как видно на этой фотографии, в городе сохранилась часть средневековой крепостной стены и много старых фахверковых домиков.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Ангела Меркель покинула Темплин после окончания школы в 1972 году, когда она начала изучать физику в Лейпциге. После этого бывала здесь лишь время от времени, только навещая родителей. Однако уже много лет по соседству находится официальное второе место жительства нынешнего канцлера ФРГ.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Весь этот регион Уккермарк сама она называет своей родиной. Именно здесь в небольшой деревне Хоэнвальде около Темплина еще до избрания на должность главы правительства у Ангелы Меркель появился дом, который принято называть дачей канцлера. Эта фотография была сделана в Темплине в 2019 году во время церемонии по случаю присуждения Ангеле Меркель звания почетного гражданина города.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
В отличие от здания в Берлине, где находится квартира канцлера, ее частный дом сейчас больше не разрешают фотографировать - из соображений безопасности. Поэтому всем снимкам в информационных агентствах уже достаточно много лет. Как сообщали немецкие СМИ, дом сейчас окружен более солидным забором. Полицейские присутствуют по соседству постоянно, но на улице появляются только в случае необходимости.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
В самой деревне Хоэнвальде всего пара десятков домов, нет ни магазина, ни кафе, ни булочной, зато вокруг - прекрасная природа, много возможностей для прогулок и купания в озерах. Как удалось узнать газете Rheinische Post, иногда Меркель приглашает искупаться своих гостей - во всяком случае, об этом как-то рассказал бывший президент Германии Хорст Кёлер.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Согласно неофициальным сведениям, Ангела Меркель очень любит угощать своих гостей в Хоэнвальде тем, что готовит сама - в том числе из выращенного в собственном саду и на грядках. Картошку сажает, но с цветной капустой, например, не связывается - из-за вездесущих улиток, на борьбу с которыми у канцлера времени не хватает. Говорят, что хозяйке дома особенно удается яблочный пирог.
-
Темплин - родина Ангелы Меркель
Покидая родину Ангелы Меркель - бранденбургский регион Уккермарк, присмотримся к надписи на этом доме в Темплине. Это слова католического святого Франциска Ассизского: "Начни делать необходимое, затем возможное, и внезапно увидишь, что уже делаешь невозможное".
Автор: Максим Нелюбин