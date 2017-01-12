вТРЕНДde в 2021-м: Гуриев, Макаревич, Ходорковский, Цепкало, Чичваркин, Явлинский, Науседа и другие

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Гости Константина Эггерта в программе #вТРЕНДde в 2021 году: Анжелика Агурбаш, Иван Вырыпаев, Марат Гельман, Дмитрий Гудков, Сергей Гуриев, Владимир Каминер, Гарри Каспаров, Андрей Макаревич, Виталий Манский, Гитанас Науседа, Збигнев Рау, Галина Тимченко, Петр Толстой, Михаил Ходорковский, Валерий и Вероника Цепкало, Евгений Чичваркин, Михаил Шишкин, Виталий Шкляров, Григорий Явлинский, Илья Яшин.