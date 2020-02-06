 КС Армении признал незаконным уголовное преследование экс-президента Кочаряна | Новости из Германии о Европе | DW | 26.03.2021

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Европа

КС Армении признал незаконным уголовное преследование экс-президента Кочаряна

В Армении экс-президента Кочаряна судят по статье УК о свержении конституционного строя. КС Армении постановил, что эта статья противоречит конституции страны.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян

Экс-президент Армении Роберт Кочарян

Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК 300.1 ("свержение конституционного строя"), по которой судят экс-президента страны Роберта Кочаряна. "Признать статью 300.1 УК Армении противоречащей статьям 78 и 79 Конституции и недействительной", - огласил решение суда председатель КС Армении Арман Диланян в пятницу, 26 марта.

Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова заявила, что решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено. Другой адвокат Кочаряна Арам Вардеванян выразил мнение, что судья суда первой инстанции Анна Данибекян должна признать недействительными все судебные акты в рамках статьи 300.1 УК Армении. "Согласно решению Конституционного суда, в Уголовном кодексе больше нет такой статьи", - пояснил он.

Уголовное преследование

Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года, когда в результате подавления акций протеста, организованных в том числе нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном, погибли 10 человек и еще более 250 были ранены. 19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около 4 млн долларов в пересчете.

Кочарян назвал возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным. Он обратился в Конституционный суд с просьбой установить законность выдвинутого против него обвинения в попытке свержения конституционного строя. Экс-президент подчеркивал, что ему нельзя вменять подобный состав преступления, поскольку на момент действий, в которых его обвиняют, он был главой государства.

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    Автор: Ашот Газазян, Ереван


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