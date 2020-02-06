КС Армении признал незаконным уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Конституционный суд Армении признал противоречащей основному закону статью УК 300.1 ("свержение конституционного строя"), по которой судят экс-президента страны Роберта Кочаряна. "Признать статью 300.1 УК Армении противоречащей статьям 78 и 79 Конституции и недействительной", - огласил решение суда председатель КС Армении Арман Диланян в пятницу, 26 марта.
Пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элина Саакова заявила, что решение КС означает, что уголовное преследование Кочаряна по статье "свержение конституционного строя" должно быть прекращено. Другой адвокат Кочаряна Арам Вардеванян выразил мнение, что судья суда первой инстанции Анна Данибекян должна признать недействительными все судебные акты в рамках статьи 300.1 УК Армении. "Согласно решению Конституционного суда, в Уголовном кодексе больше нет такой статьи", - пояснил он.
Уголовное преследование
Роберт Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года, когда в результате подавления акций протеста, организованных в том числе нынешним премьер-министром Армении Николом Пашиняном, погибли 10 человек и еще более 250 были ранены. 19 июня 2020 года Кочарян был освобожден из-под стражи под залог в размере около 4 млн долларов в пересчете.
Кочарян назвал возбужденное против него уголовное дело политически мотивированным. Он обратился в Конституционный суд с просьбой установить законность выдвинутого против него обвинения в попытке свержения конституционного строя. Экс-президент подчеркивал, что ему нельзя вменять подобный состав преступления, поскольку на момент действий, в которых его обвиняют, он был главой государства.
Смотрите также:
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Митинги собирают тысячи людей
Акции протеста собирают тысячи людей. Проспект маршала Баграмяна в Ереване, на котором располагается резиденция президента, блокирован с одной стороны манифестантами, с другой - силами правопорядка со спецтехникой. Подступы к президентскому дворцу надежно защищены.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Демонстранты настроены мирно
Демонстранты заверяют, что настроены исключительно мирно, и призывают собравшихся самим выявлять возможных провокаторов и выдворять их.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
В качестве подкрепления
Многие приходят на проспект Баграмяна не с пустыми руками. Приносят воду, пирожки, национальное печенье - гату, фрукты.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Внутреннее дело
Флагов иностранных государств здесь не увидишь. Говорят, однажды промелькнули флаги Евросоюза и Украины, но их попросили свернуть - мол, проблема наша, внутренняя...
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Полиция обещает не прибегать к силе
Полиция обещает не прибегать к силе, если манифестанты будут вести себя так, как и обещали - мирно.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Разговор по душам
Слышат ли они друг друга?
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Советы недовольных
"Съешьте мой водомет", - написано на плакате, который держит в руках этот юноша. Встречаются надписи и похлеще, например, адресованное властям: "Ешьте медленнее, а то подавитесь".
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Президенту, лично
Плакат с шаржем на президента Армении Сержа Саргсяна.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Мелодии и ритмы
Люди не только требуют относиться к их требованиям с уважением. На акциях протеста можно потанцевать, послушать любимую музыку. Говорят, скоро полицейское начальство сыграет с манифестантами в футбол. Но... только после молодежного бунта.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
Заводила
У протестующих есть и свой заводила. Помимо прочего он призывает не поддаваться на провокации и получать достоверную информацию о происходящем только у него.
-
Энергия протеста: жаркий июнь в Ереване
И в зной, и в ливень
Людей не испугали ни 40-градусная жара 24 июня, ни ливень спустя сутки. Расходиться никто не собирается, хотя власти и объявили, что пересмотреть решение о повышении цены на электричество не представляется возможным.
Автор: Ашот Газазян, Ереван