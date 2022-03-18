 Критики Кремля в России: упреки со всех сторон? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Критики Кремля в России: упреки со всех сторон?

Противники войны оказались в России меж двух огней: для властей они - "пятая колонна", а для некоторых на Западе - все равно представители страны-агрессора. Карикатура DW - о судьбе несогласных в РФ.

В перебежчика летят камни и со стороны тоталитаризма, и со стороны либерализма - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 01:41

Татьяна Лазарева: Многие россияне не ассоциируют себя с тем, что сейчас Россия творит в Украине (09.03.2022)

Контекст

"Протест стал партизанским". В Санкт-Петербурге прошел тайный форум оппозиции

В секретных условиях в Петербурге прошел Форум мирной России. Организатор рассказал DW, почему полиции не удалось сорвать встречу.  

Социолог: Поддержка россиянами войны против Украины с июня будет падать

Кто и почему в России поддерживает войну против Украины? Завершились ли антивоенные протесты, и как на массовое сознание влияет пропаганда? Интервью DW с российским социологом.  

За пуском ракет - два диктатора. Как белорусы реагируют на хейт украинцев

Российские ракеты снова полетели в Украину с территории Беларуси и нанесли удары по городам, а на белорусов обрушился поток негативных комментариев в соцсетях от украинцев.  

Как белорусские ''киберпартизаны'' помогают Украине в войне с Россией

В интервью DW представитель инициативы рассказала, как хакер-активисты связаны с полком Калиновского и борются с российской агрессией.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Здоровье Путина на фоне 100 дней войны с Украиной: что выяснила американская разведка? DW Новости (03.06.2022)  

Россияне на Тайване: почему многие решили не возвращаться (31.03.2022)  

Также по теме

Defizit von Zucker in Russland: Wer ist Schuld? --- Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Дефицит сахара в России, или Новые происки "пятой колонны"? 18.03.2022

Ажиотажный спрос на сахар в России привел к исчезновению этого продукта с полок магазинов. У российских властей, вероятно, уже готов ответ на вопрос "Кто виноват?"

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW, RUSSIA MAY 17, 2022: Pictured in this image is a video screen in the Moscow City Court showing jailed opposition activist Alexei Navalny as he joins via videolink a hearing into his laywers' legal claim against Moscow's Lefortovo District Court over the legality of his 9-year sentence for contempt of court and fraud and a 1.2 million rouble fine. On 22 March 2022, Moscow's Lefortovo District Court held an on-site sentencing hearing against Navalny at Penal Colony No 2 in the town of Pokrov in which Navalny was found guilty of insulting a magistrate and fraud and handed a 9-year sentence in a maximum security prison colony and a 1.2m rouble fine. Navalny denies the charges. Sergei Karpukhin/TASS]

Комментарий: Путин и Навальный - кто кого пересидит 02.06.2022

Тюремный срок Алексея Навального зависит не от приговоров, а от того, как долго у власти в России будет оставаться Владимир Путин, считает Федор Крашенинников.

Russian President Vladimir Putin (R) and German Chancellor Angela Merkel walk to attend a press conference after their talks at the Kremlin in Moscow on August 20, 2021. - The trip will be the 20th and last visit to Russia for Angela Merkel as German Chancellor, who bows out of politics following an election in Germany on September 26, 2021. (Photo by Sergei GUNEYEV / SPUTNIK / AFP) (Photo by SERGEI GUNEYEV/SPUTNIK/AFP via Getty Images)

Меркель призвала Путина освободить Навального 20.08.2021

По словам канцлера, неприемлемо заключение в колонии оппозиционера Навального на основе старого приговора, который ЕСПЧ признал несоразмерным. Германия продолжит следить за делом оппозиционного политика.

Реклама