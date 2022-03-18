Критики Кремля в России: упреки со всех сторон?

Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

Война как шанс для экономики?

Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

Автор: Клаудиа Ден