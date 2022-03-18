Критики Кремля в России: упреки со всех сторон?

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Противники войны оказались в России меж двух огней: для властей они - "пятая колонна", а для некоторых на Западе - все равно представители страны-агрессора. Карикатура DW - о судьбе несогласных в РФ.
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