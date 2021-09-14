Красота и ужас. История нефти

Во времена, когда проблемы, связанные с изменениями климата, привлекают все больше внимания, меняется и отношение к нефти. Двигатели внутреннего сгорания должны стать электрическими, топливо больше не соответствует современным запросам общества. Тем не менее, нефть пока еще является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни и экономической деятельности, и до эпохи без нее нам еще очень далеко. Выставка "Нефть. Красота и ужас нефтяного века" в Художественном музее Вольфсбурга посвящена этому сырью.
О нефти говорят только как о проблеме
"Мы не можем призывать полностью отказаться от нефти", - говорит куратор и искусствовед Александр Клозе (Alexander Klose) в интервью DW. В прошлом году он вместе со своим коллегой Бенджамином Штайнигером (Benjamin Steiniger) опубликовал книгу "Нефть. Атлас нефтедобычи".
То, что сейчас репутация нефти испорчена, его не удивляет. "На самом деле мы говорим о нефти только тогда, когда она становится проблемой для окружающей среды, во время нефтяных кризисов или нефтяных войн", - говорит Клозе. К пластику, сделанному из нефти, тоже критическое отношение, "потому что его просто выбрасывают".
Работа немецкого фотографа Майкла Наджара (Michael Najjar)
Отказаться сразу от нефти и нефтепродуктов для современного общества невозможно. Александр Клозе подчеркивает: "Мы зависим от нефти в повседневной жизни. Это и источник энергии, и сырье для производства защитной одежды, например, защитной маски FFP2".
По словам куратора выставки, нефть до сих пор недостаточно исследована. "Сжигание нефти - это самый грубый и примитивный способ использования этого материала". Поэтому выставка хочет взглянуть на нефть без какой бы то ни было идеологической подоплеки.
В то время как нефть выполняет функции топлива для автомобилей или самолетов, сегодня это сырье можно найти в строительстве, в синтетических волокнах нашей одежды или в виниловых пластинках. Плотность и другие физические свойства нефти делают ее пригодным сырьем во многих сферах нашей жизни.
Британский художник Тони Крэгг создал это собрание людей из пластиковых предметов, таких как тарелки
Первые сообщения о добыче нефти датируются еще XV веком, а промышленная добыча нефти началась в 1850-х годах. Истории о нефти легли в основу таких известных фильмов, как "Гигант", в котором американский актер Джеймс Дин в роли должника Джетта Ринка натыкается на нефтяную скважину и становится богатым, или "Нефть" с известным британским актером Дэниелом Дэй-Льюисом в роли маниакального нефтяного магната, а также американского телесериала "Даллас".
Такой сложный имидж
На выставке представлены 220 картин, скульптур, инсталляций, видео и фотографий со всех уголков мира. Взгляд выставки перемещается и в гипотетическое будущее, которое оглядывается назад - в наше время.
Название этой работы переводится как "Эльфу наплевать" и адресована французской нефтяной компании Elf Aquitaine
Однако главный фокус выставки сосредоточен на времени после Второй мировой войны. Если когда-то нефть была футуристическим обещанием прогресса и процветания, а автомобильная эра обещала так необходимую всем мобильность и стала метафорой свободы, то сегодня нефть все чаще ассоциируется с загрязнением окружающей среды и с глобальным потеплением.
Выставка "Нефть. Красота и ужас нефтяного века" посвящена стремительному изменению образа этого полезного ископаемого. Она продлится до 9 января 2022 года.
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Автор: Андрей Гурков