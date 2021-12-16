 Королевская семья Нидерландов сожалеет о вечеринке принцессы | Новости из Германии о Европе | DW | 16.12.2021

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Европа

Королевская семья Нидерландов сожалеет о вечеринке принцессы

Принцесса Амалия пригласила на совершеннолетие 21 гостя, хотя из-за коронавируса в Нидерландах нельзя собираться дома более чем вчетвером.

Наследница престола Нидерландов принцесса Амалия в Амерсфорте

Наследница престола Нидерландов принцесса Амалия

После общественной критики королевская семья Нидерландов выразила сожаление в связи с вечеринкой в честь 18-летия наследницы престола принцессы Амалии. "Король проинформировал меня, что после зрелых размышлений считает организацию (празднования. - Ред.) не лучшей идеей", - написал премьер-министр страны Марк Рютте в письме парламенту, обнародованном в среду, 15 декабря.

"Семья стремилась ответственно отнестись к коронавирусным ограничениям, собравшись на свежем воздухе и приняв меры предосторожности", - отмечается в письме. Все гости на прошедшем 11 декабря праздновании были привиты и сдали тесты, а также старались соблюдать дистанцию в 1,5 метра. По сообщениям нидерландских СМИ, на мероприятие был приглашен 21 человек.

В Нидерландах введен частичный локдаун из-за пандемии

Формально действующие коронавирусные ограничения нарушены не были. По действующим в стране правилам, жителям разрешается собираться дома группами не более четырех человек. Но это распространяется на собрания в закрытых помещениях. В то же время празднование принцессы Амалии пришлось на момент, когда в Нидерландах не хватает коек для больных с ковидом, и к борьбе с пандемией подключилась армия. В королевстве введен частичный локдаун: бары, рестораны и супермаркеты должны закрываться не позднее 20 часов, другие магазины - уже в 18 часов.

По достижении совершеннолетия принцесса Амалия вошла в Государственный совет Нидерландов. Ранее, в июне, она отказалась от права на ежегодный доход в размере 1,6 млн евро.

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    Тюльпаномания

    В XVII веке тюльпаны считались королевскими цветами и стоили очень дорого. До 10 тысяч гульденов предлагали торговцы за одну луковицу Semper Augustus - самого известного тогда пестролепестного сорта. За такие деньги в те времена можно было купить дом в Амстердаме. Первоначальный вид этого цветка до сегодняшних дней не сохранился, остались лишь похожие на него красно-белые тюльпаны.

  • Красно-белые - пестролепестной сорт тюльпанов

    Голландские тюльпаны манят туристов

    Советы по уходу

    Если вам не хочется, чтобы тюльпаны продолжали расти в вазе (а они это умеют!), то не стоит наливать в нее много воды, а еще лучше - в нескольких местах проткнуть стебель иголкой или ножиком. Рост срезанных цветов будет остановлен. Однако настоящие любители тюльпанов предоставляют им полную свободу действий!

    Автор: Илле Симон, Виктор Вайц


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