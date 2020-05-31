 Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA возвращается на Землю

Корабль Crew Dragon от SpaceX отстыковался от Международной космической станции. Посадка у побережья Флориды ожидается через несколько часов. Ураган "Исайя" не помешал планам NASA.

Crew Dragon отстыковался от МКС, 1 августа 2020 года

Crew Dragon отстыковался от МКС, 1 августа 2020 года

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, в субботу, 1 августа, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и отправился к Земле. На борту находятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Роберт Бенкен и Даглас Хёрли.

Посадка корабля на воду ожидается 2 августа в 14.48 по местному времени (21.48 мск) у побережья Флориды. NASA приняло решение не откладывать полет, несмотря на второй сформировавшийся над Атлантикой в этом сезоне ураган - "Исайя", сила которого ранее упала до тропического шторма. Crew Dragon находится "на безопасной траектории", отметило агентство вскоре после отстыковки.

Бенкен и Хёрли вылетели к МКС 30 мая, запуск был перенесен на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий. Астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле, а компания SpaceX Илона Маска стала первой частной фирмой, отправившей на орбиту астронавтов. В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз".

Boeing тоже работает над доставкой астронавтов в космос

SpaceX наряду с частной американской компанией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро).

Корабль Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к Международной космической станции в марте 2019 года. В декабре Boeing отправил в испытательный полет к МКС корабль CST-100 Starliner, однако стыковка со станцией была отменена, поскольку аппарат вовремя не вышел на заданную орбиту.

Смотрите также:

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Увидеть невооруженным глазом комету в ночном небе - такое случается не часто. Уже несколько недель жители Земли могут делать это, наблюдая за кометой NeoWise. Удаляясь от Солнца, она постепенно теряет яркость, но именно в этот четверг, 23 июля, находится на самом близком расстоянии от нашей планеты - 103 миллиона километров.

  • Комета NeoWise в небе над Лос-Анджелесом (США)

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    В этой фотогалерее мы собрали снимки, сделанные в последние недели в разных странах мира. Первый и второй кадры - из Калифорнии около Лос-Анджелеса.

  • Комета NeoWise в небе над Анже

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Анже, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Камчаткой

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Полуостров Камчатка, Россия

  • Комета NeoWise в небе над мысом Канаверал

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Мыс Канаверал, штат Флорида, США

  • Комета NeoWise в небе над Дюрталем

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Дюрталь, департамент Мен и Луара, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Онтарио

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Провинция Онтарио, Канада

  • Комета NeoWise в небе над Долиной Смерти

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Долина Смерти, штат Калифорния, США

  • Комета NeoWise в небе над плато Лаго-Наки

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Плато Лаго-Наки, Краснодарский край, Россия

  • Комета NeoWise в небе над Чеширом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Обсерватория Джодрелл-Бэнк, графство Чешир, Великобритания

  • Комета NeoWise в небе над Скопье

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Скопье, Северная Македония

  • Комета NeoWise в небе над Лас-Вегасом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Лас-Вегас, штат Невада, США

  • Комета NeoWise в небе над Минском

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Минск, Беларусь

  • Комета NeoWise в небе над Орегоном

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальный парк Озеро Крейтер, штат Орегон, США

  • Комета NeoWise в небе над Турцией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Около города Кыркларели, Турция

  • Комета NeoWise в небе над Идлибом

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Город Идлиб, Сирия

  • Комета NeoWise в небе над Пекином

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Национальная астрономическая обсерватория в пригороде Пекина, Китай

  • Комета NeoWise в небе над Нормандией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Остров и монастырь Мон-Сен-Мишель, Нормандия, Франция

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Замок Нойшванштайн, Бавария, Германия

  • Комета NeoWise в небе над Баварией

    Комета NeoWise - гостья из космоса

    Аэродром в Карлштадте, Бавария, Германия

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:43

Космодром Байконур глазами астронавта Томаса Райтера, который летал и на станцию "Мир", и на МКС

Контекст

Что общего у немецких вузов с МКС

Ровно 20 лет назад была введена в эксплуатацию МКС. DW нашла российскую студентку, которая занимается космическим проектом в немецком университете.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Немецкий телескоп eRosita на борту российского спутника  

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Также по теме

NASA and SpaceX Crew Demo-2 Mission Docks with ISS

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA пристыковался к МКС 31.05.2020

SpaceX Илона Маска - первая частная фирма, отправившая на орбиту астронавтов. Кроме того, астронавты США впервые за 9 лет отправились в космос на американском корабле.

USA SpaceX Rakete mit zwei US-Astronauten von Cape Canaveral zur ISS gestartet

Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Бенкеном и Хёрли вылетел к МКС 30.05.2020

Астронавты NASA впервые с 2011 года отправились к Международной космической станции на американском аппарате. Это первый случай, когда пилотируемый корабль запустила частная компания - ей стала SpaceX Илона Маска.

USA Cape Canaveral Startabbruch SpaceX Falcon 9 Rakete

Запуск к МКС корабля SpaceX с астронавтами отложен из-за плохой погоды 27.05.2020

NASA называет ближайшей возможной датой запуска к МКС Crew Dragon с Робертом Бенкеном и Дагласом Хёрли 30 мая. Астронавты NASA впервые с 2011 года отправятся к станции на американском аппарате.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: премьер Баварии выступает против дальнейших послаблений  

Тысячи людей пришли на митинг Светланы Тихановской в Гродно  

На акциях солидарности с Хабаровском задержаны 70 человек  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно