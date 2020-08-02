Корабль Crew Dragon с астронавтами NASA и JAXA вылетел к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный частной американской компанией SpaceX, отправился к Международной космической станции. Ракета-носитель Falcon 9 вылетела с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в воскресенье, 15 ноября (в 19.27 по времени Восточного побережья США и 03.27 мск). На борту находятся астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Хопкинс, Шеннон Уокер и Виктор Гловер, впервые отправившийся в космос, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Они присоединятся к экипажу 64-й долговременной экспедиции МКС - космонавтам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и астронавтке NASA Кэтлин Рубинс. Ожидается, что Хопкинс, Уокер, Гловер и Ногути проведут на станции около полугода.

NASA несколькими днями ранее завершило сертификацию Falcon 9 и Crew Dragon для выполнения регулярных комических полетов. Это первый регулярный полет Crew Dragon в рамках коммерческой программы пилотируемых полетов NASA. NASA называет его первой "оперативной" миссией ракетно-космической системы, которую создавали 10 лет. Он открывает новую эру коммерчески разработанных космических аппаратов, принадлежащих и управляемых частным лицом, а не NASA, для отправки американцев на орбиту.

Глава компании SpaceX Илон Маск не присутствовал на запуске, поскольку предположительно болеет COVID-19 в умеренной форме.

Boeing тоже работает над доставкой астронавтов в космос

SpaceX наряду с частной американской компанией Boeing принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро).

Корабль Crew Dragon совершил первый испытательный полет без экипажа к Международной космической станции в марте 2019 года, а в мае 2020-го доставил на МКС астронавтов NASA. Американцы впервые за 9 лет отправились в космос на отечественном корабле. В 2011 году Соединенные Штаты завершили программу Space Transportation System, в рамках которой использовались многоразовые космические челноки Shuttle. После этого американских астронавтов и грузы на МКС доставляли российские ракеты "Союз".

Boeing в декабре 2019 года отправил в испытательный полет к МКС корабль CST-100 Starliner, однако стыковка со станцией была отменена, поскольку аппарат вовремя не вышел на заданную орбиту. Повторный испытательный полет без экипажа ожидается не раньше января 2021-го.

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