Координатор Белого дома по границе с Мексикой уходит в отставку

Координатор Белого дома по вопросам границы США и Мексики Роберта Джейкобсон покинет свой пост в конце апреля, по истечении 100 дней деятельности Джозефа Байдена на посту президента Соединенных Штатов. Об этом советник главы государства по национальной безопасности Джейкоб Салливан сообщил в пятницу, 9 апреля. Он указал на заслуги Джейкобсон в выстраивании отношений Вашингтона с Мехико как с равным партнером.

Роберта Джейкобсон заняла пост координатора по вопросам границы США и Мексики в конце января. Она отвечала, среди прочего, за контакты Вашингтона с властями Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. С марта эти полномочия перешли вице-президенту Камале Харрис, что демонстрирует особое внимание администрации Джозефа Байдена вопросу улучшения условий в Центральной Америке, подчеркнул Салливан.

На границе США и Мексики задержано максимальное за 15 лет число мигрантов

Власти США не исключают меры финансовой поддержки для смягчения экономической ситуации в Гватемале, Гондурасе и Сальвадоре, заявила сама Джейкобсон днем ранее. Она не раскрыла подробности, однако отметила, что речь не идет о прямой раздаче денег или чеков жителям. Большинство мигрантов, попадающих в Соединенные Штаты через мексиканскую границу, родом именно из этих центральноамериканских стран.

В марте власти США задержали на мексиканской границе около 170 тысяч мигрантов без действительных документов. Это число стало максимальным за 15 лет.

Смотрите также: