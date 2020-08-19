Координационный совет оппозиции Беларуси назвал свои требования

В Беларуси президиум Координационного совета (КС) оппозиции вечером в среду, 19 августа, по итогам своего первого заседания принял резолюцию с основными требованиями к властям. Полный текст этой резолюции имеется в распоряжении корреспондента DW.

В нем указано, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. "Конституционный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в документе.

Политический кризис в Беларуси

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить "для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства", - прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведение расследование произошедшего. Кроме того, необходимо освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим, считают авторы резолюции.

Еще одним требованием КС является признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов - по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси, указано в резолюции.

Координационный совет оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. По словам члена КС Максима Знака, этот орган был создан, чтобы "обеспечить согласие в обществе и принятие гражданским обществом мер для разрешения сложившегося кризиса".

19 августа в Минске состоялось первое заседание Координационного совета. Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает деятельность этого органа "попыткой захвата власти в стране". "Они требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко 18 августа на заседании Совбеза.

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