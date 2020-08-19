 Координационный совет оппозиции Беларуси назвал свои требования | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 19.08.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Координационный совет оппозиции Беларуси назвал свои требования

Для восстановления статуса Беларуси как правового государства необходимо признать недействительными результаты выборов 9 августа и провести новые, говорится в резолюции КС.

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси

В Беларуси президиум Координационного совета (КС) оппозиции вечером в среду, 19 августа, по итогам своего первого заседания принял резолюцию с основными требованиями к властям. Полный текст этой резолюции имеется в распоряжении корреспондента DW.

В нем указано, что целью КС является поиск путей для преодоления кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основании конституции. "Конституционный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса", - подчеркивается в документе.

Политический кризис в Беларуси

Среди требований, которые, по мнению членов КС, необходимо выполнить "для восстановления статуса Республики Беларусь как демократического и правового государства", - прекращение насилия и политического преследования со стороны властей, а также проведение расследование произошедшего. Кроме того, необходимо освободить всех политических заключенных и выплатить компенсации пострадавшим, считают авторы резолюции.

Еще одним требованием КС является признание недействительными результатов президентских выборов 9 августа и проведение новых выборов - по международным стандартам и с другим составом ЦИК. Уклонение действующей власти от переговоров с КС приведет к усугублению политического и экономического кризиса в Беларуси, указано в резолюции.

Координационный совет оппозиции в Беларуси

О создании Координационного совета оппозиции Беларуси заявила 14 августа находящаяся в Литве экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. По словам члена КС Максима Знака, этот орган был создан, чтобы "обеспечить согласие в обществе и принятие гражданским обществом мер для разрешения сложившегося кризиса".

19 августа в Минске состоялось первое заседание Координационного совета. Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает деятельность этого органа "попыткой захвата власти в стране". "Они требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", - заявил Лукашенко 18 августа на заседании Совбеза.

Смотрите также:

 

  • Жители деревни Боровляны под Минском стоят в очереди у входа на избирательный участок.

    Как белорусы выбирали президента

    Очереди на избирательных участках в Беларуси...

    В день голосования у многих избирательных участков выстроились огромные очереди. Так выглядел вход на участок в деревне Боровляны под Минском. Белорусы могут отдать свой голос на 5767 избирательных участках по всей стране.

  • Очередь у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге: очередь растянулась на несколько десятков метров.

    Как белорусы выбирали президента

    ... и у белорусских посольств за пределами страны

    А это очередь из желающих проголовать у здания посольства Беларуси в Санкт-Петербурге.

  • Белорусы на марше протеста в Берлине 9 августа

    Как белорусы выбирали президента

    Марш протеста в Берлине на 34-градусной жаре

    Живущие в Германии белорусы 9 августа прошли с маршем протеста по центру Берлина. Они требовали честных выборов и отставки президента Лукашенко. Протестующих не остановила даже жара в 34 градуса. У посольства Беларуси в немецкой столице тоже выстроилась огромная очередь из желающих отдать свой голос на выборах президента.

  • Женщина опубкает избирательный бюллетень в урну, на которой написано Досрочное голосование

    Как белорусы выбирали президента

    Рекордный показатель на досрочном голосовании

    Уже в полдень по местному времени ЦИК Беларуси признал выборы состоявшимися: во всех регионах страны, кроме Минска, явка превысила 50 процентов. Почти 42 процента избирателей проголосовали во время досрочного голосования 4-8 августа. Этот показатель стал рекордным за всю историю страны.

  • Президент Александр Лукашенко опускает избирательный бюллетень в урну для голосования.

    Как белорусы выбирали президента

    Президент Александр Лукашенко проголосовал в центре Минска

    Александр Лукашенко проголосвал утром на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры в центре Минска. По сообщениям белорусскоих СМИ, президент был в приподнятом настроении и шутил.

  • Светлана Тихановская голосует в окружении журналистов

    Как белорусы выбирали президента

    Тихановская голосовала под аплодисменты сторонников

    А вот как голосовала главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская. На избирательный участок она пришла в окружении сторонников и журналистов. Около двухсот человек встретили ее аплодисментами и криками "Света!" и "Молодец!"

  • Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова

    Как белорусы выбирали президента

    Мария Колесникова приехала поддержать Тихановскую

    Глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова приехала на избирательный участок, где голосовала Тихановская, чтобы поддержать соратницу.

  • Светлана Тихановская и Мария Колесникова обнимаются у вхда на избирательный участок

    Как белорусы выбирали президента

    Объятия у входа на избирательный участок

    У входа на избирательный участок представительницы объединенной команды соперников Лукашенко поприветствовали друг друга крепкими объятиями. Вечером накануне голосования Колесникову временно задержала милиция, но практически сразу отпустила.

  • Вероника Цепкало, Светлана Тихановская и Мария Колесникова

    Как белорусы выбирали президента

    Лукашенко сравнил трио Тихановская-Колесникова-Цепкало с группой "ВИА Гра"

    В разговоре с корреспондентом DW после голосования на избирательном участке Лукашенко сравнил Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, представляющих объединенный штаб его соперников на выборах, с группой "ВИА Гра". 9 августа стало известно, что Цепкало, супруга незарегистрированного кандидата в президенты, покинула Беларусь из соображений безопасности.

  • Белорусской ОМОН задерживает мужчину.

    Как белорусы выбирали президента

    Новые задержания накануне выборов

    Голосование на президентских выборов сопровождается задержаниями. За сутки до голосования были задержаны несколько сторонников штаба Тихановской. В день основного голосования в Минске задержали троих корреспондентов российского телеканала "Дождь".

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 14:08

О жестокости Лукашенко, двух обращениях Тихановской и решимости демонстрантов. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают в Евросоюзе о президентских выборах в Беларуси?  

Ждать ли санкций против Лукашенко? В ЕС возмущены действиями властей Беларуси накануне выборов  

Также по теме

Belarus Minsk Protest

ЕС не признает результаты выборов президента Беларуси 19.08.2020

По словам канцлера ФРГ Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным. В Брюсселе завершился чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси.

Russland - Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko in Rschew

Bloomberg сообщил о возможности бегства приближенных Лукашенко в Россию 15.08.2020

Штаб Тихановской начал формирование координационного совета по трансферу власти.

Minsk | Anti Regierungsproteste

В штабе Тихановской назвали членов Координационного совета по трансферу власти 17.08.2020

В состав Координационного совета для обеспечения передачи власти в Беларуси вошли нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, правозащитник Алесь Беляцкий, соратница Тихановской Мария Колесникова и другие.

Реклама

Самые читаемые

Что рассказывают белорусские силовики, которые уволились после протестов  

Доклад комитета Сената по разведке подтверждает вмешательство России в выборы в США  

1200 евро в подарок. Кто и как может их получить в Германии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно