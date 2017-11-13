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Конфликт в Карабахе: возможна ли война между Ереваном и Баку, и причем здесь Эрдоган с Путиным (04.08.2022)

В пятницу в Сочи встретятся президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры пройдут на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Как сообщил премьер-министр Армении, активные боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе сейчас не ведутся, но ситуация напряженная. Возможна ли новая война? И что сейчас происходит в регионе? Смотрите DW Новости.