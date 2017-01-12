Конфликт в Донбассе: что происходит на востоке Украины? Европа в фокусе (17.02.2022)

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Россия стягивает свои войска к границам Украины. Запад считает угрозу агрессии вполне реальной и призывает Москву отказаться от эскалации конфликта. Особое внимание приковано к востоку Украины. Почти восемь лет пророссийские сепаратисты при поддержке Москвы удерживают под контролем часть Донбасса. Все убеждены: именно оттуда конфликт может разгореться с новой силой. Люди боятся новой войны.