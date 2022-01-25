Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022)

Что с деньгами Назарбаева? Экс-премьер Казахстана о найденных активах

В интервью DW казахстанский оппозиционер Акежан Кажегельдин рассказал об активах Назарбаева, найденных журналистами, и о том, что будет с его фондами, с ним самим и его семьей.