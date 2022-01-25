 Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 18.02.2022

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Конфискуют ли у семьи Назарбаева дворец и другую элитную недвижимость в Баден-Бадене? (18.02.2022)

Расследование DW об элитной недвижимости семьи экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в немецком Баден-Бадене вызвало большой резонанс. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Йонас Вебер обратился к премьер-министру этой земли Винфриду Кречману. Политик призвал "принять все возможные меры – вплоть до конфискации, чтобы Баден-Вюртемберг не стал прибежищем для автократов и их имущества".

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