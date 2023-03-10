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Яйцо, инкрустированное кристаллами Swarovski
Яйцо, инкрустированное кристаллами SwarovskiФото: Ian West/empics/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Компания Swarovski полностью уходит из России

Дмитрий Вачедин
1 ч. назад

Компания Swarovski ранее только заморозила деятельность в России, но сейчас готова окончательно уйти. В России у нее 12 магазинов.

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Австрийская компания Swarovski, заморозившая свою деятельность в России, но окончательно не разорвавшая деловые связи с этой страной, теперь решила полностью закрыть свой бизнес в РФ. Об этом сообщил в интервью австрийскому изданию Trend, которое будет опубликовано в номере за пятницу, 10 марта, генеральный директор Swarovski Алексис Назард.

Он не назвал конкретный срок ухода компании из России, но уточнил, что эта процедура пройдет "согласованно и в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения".

В России у Swarovski были открыты 12 филиалов и онлайн-магазин, работа которых была приостановлена вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Компания Swarovski специализируется на производстве рассыпных кристаллов, украшений, кристальных фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней. Ее основные производственные мощности и головной офис находятся в австрийском городе Ваттенс.

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Swarovski zieht sich vollständig aus Russland zurück

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