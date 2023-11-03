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ДТЭК Ахметова выиграла суд против РФ по крымским активам

Евгений Жуков
3 ноября 2023 г.

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить компании Рината Ахметова 267 млн долларов, сообщили в ДТЭК. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

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Ринат Ахметов (фото из архива)
Ринат Ахметов (фото из архива)Фото: Daniel Naupold/dpa/picture alliance

Международный арбитражный суд в Гааге полностью удовлетворил иск украинской энергетической компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова против России по делу о захвате активов ДТЭК в аннексированном Крыму. Как сообщила компания 2 ноября, арбитраж обязал Россию выплатить ДТЭК компенсацию убытков в размере 267 млн долларов, включая проценты и судебные издержки на дату вынесения вердикта. Начисление процентов будет продолжаться вплоть до момента полной уплаты всей суммы убытков.

"Сегодняшнее решение знаменует собой еще одну веху в привлечении России к ответственности за ее экспроприацию украинских инвестиций в Крыму", - приводится в сообщении слова Марни Чик, партнера адвокатской конторы Covington & Burling LLP, представлявшей ДТЭК в суде.

Компания ДТЭК заявила, что планирует безотлагательно инициировать процесс признания судебного решения и допуска к его исполнению на территории тех государств, где находятся активы России.

До аннексии Крыма Россией ДТЭК владела на этом украинском полуострове энергораспределительной и энергоснабжающей компанией "ДТЭК Крымэнерго". Судебный процесс по иску "ДТЭК Крымэнерго" против РФ длился с 2017 года.

В апреле 2023 года Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал Россию выплатить "Нафтогазу Украины" 5 млрд долларов в качестве компенсации за убытки, которые национальная компания понесла в результате российской аннексии Крыма в 2014 году

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