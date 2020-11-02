Комментарий: Репутацию в России может испортить политика, но не харассмент

Возвращение Михаила Скипского в телеигру "Что? Где? Когда?" доказывает, что институт репутации в России не работает, если речь идет об обвинениях в сексуальных домогательствах, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Скандал вокруг Михаила Скипского разгорелся в июле этого года. Сначала журналистка Екатерина Аренина, а вслед за ней несколько десятков девушек заявили, что игрок "Что? Где? Когда?" приставал к ним, когда работал школьным учителем и руководил кружками по ЧГК. Тогда игроки пяти объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?", попросили отстранить Михаила Скипского от мероприятий с детьми. Появилось и открытое письмо с требованием провести расследование. В результате Скипский ушел из комиссии ЧГК по работе с молодежью, которую возглавлял. И до последнего момента не появлялся в телеигре.
Но удивительно не только возвращение Михаила Скипского в эфир "Что? Где? Когда?". Впервые о скандале высказалась Наталья Стеценко, генеральный директор телекомпании "Игра-ТВ", соавтор ЧГК и почетный президент Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". Она ясно дала понять, что никаких поводов отстранять от игры Скипского не видит. Более того, Стеценко заявила: "Вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо играть, они вообще как хотят жить в этой стране - по закону или по понятиям?"
Апелляция к закону - одна из любимых уловок российской власти. "Идите в суд" - фраза, которую часто слышат оппозиционеры или просто несогласные с действиями властей граждане. И в истории со Скипским это очень удобная отговорка, формально к ней не придерешься. Более того, тех, кто возмутился возвращением Скипского в телеигру, ставят в ситуацию ложного выбора: вы что, против закона, как бы говорит руководство ЧГК, хотите жить по понятиям?
Но помимо закона и понятий есть еще одна важная вещь - репутация. И о ней в этой истории почему-то не упоминают: ни о репутации конкретного человека, ни о репутации легендарной интеллектуальной игры. Как отразились на репутации знатока обвинения в приставаниях к школьницам, прозвучавшие от не связанных между собой девушек, которых трудно заподозрить в сговоре? Мы видим, что никак.
Такова российская действительность. Неважно, какая у тебя репутация, если ты в обойме, не выступаешь на политические или правозащитные темы, то тебе все сойдет с рук. И вот уже Михаил Скипский как ни в чем не бывало возвращается в игру, коллеги по команде спокойно сидят рядом, а руководство возмущается теми, кто требует выгнать знатока.
Я не случайно упомянула политику и правозащиту. 4 года назад руководство ЧГК относилось к репутации телеигры совершенно иначе. Во всяком случае, именно на беспокойство за репутацию ЧГК ссылался ведущий телеигры Борис Крюк, когда попросил Илью Новикова уйти из клуба знатоков.
В то время адвокат Новиков взялся защищать украинскую летчицу Надежду Савченко. И Крюк открыто говорил: "Пойми, если ты защищаешь Савченко, и ты игрок ЧГК, то, значит, ЧГК - тоже за Савченко". К сожалению, в истории со Скипским Борис Крюк не сказал что-нибудь типа "Пойми, если ты пристаешь к школьницам, и ты игрок ЧГК, то, значит, ЧГК - тоже за приставания к школьницам".
Тема домогательств и харассмента остается в России табу. Более того, когда женщина осмеливается рассказать о конкретных случаях, называя имена конкретных мужчин, она сталкивается с двумя основными реакциями: "докажите, что все было именно так" и "вы просто хайпуете и участвуете в спланированной атаке".
Мы видели это в самом громком сексуальном скандале последнего времени, когда два года назад несколько журналисток обвинили в домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Ряд СМИ поддержали бойкот заседаний в Госдуме, а думская Комиссия по этике даже собралась для обсуждения этого скандала. Но никаких санкций не последовало.
В случае с Леонидом Слуцким пост депутата и место в политической иерархии оказались сильнее репутационных потерь. И это лишь один из примеров того, как новая табель о рангах гарантирует влиятельным и известным людям безнаказанность, а жертвам - дополнительное унижение. Сложно представить, что после истории с Михаилом Скипским, которая в очередной раз демонстрирует все возможности статуса, женщины продолжат открыто говорить о том, как к ним приставали, используя свое положение, влиятельные мужчины.
Проблема снятия табу с публичного признания фактов домогательства как раз и состоит в отсутствии общественной поддержки жертв, в обоснованном сомнении, что обидчик понесет хоть какое-то наказание. Хотелось бы надеяться, что опасение серьезных репутационных потерь остановит абьюзера в следующий раз. Но кейс Скипского, к сожалению, говорит об обратном.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
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