Комментарий: Победа Макрона на выборах - это шанс для Европы

Результат второго тура президентских выборов во Франции оказался на удивление однозначным: почти 60 процентов избирателей выступили за переизбрание Эммануэля Макрона. Но главное - они поставили на место его соперницу из праворадикального лагеря - Марин Ле Пен, которая набрала чуть более 40 процентов. Между тем Ле Пен останется во французской политике - а вместе с ней останутся и требования по выходу Франции из состава НАТО, и попытки внести раскол в ряды ЕС.

В июне во Франции пройдут парламентские выборы. И если учесть, что в первом туре президентских выборов две недели назад треть голосов была отдана за крайне правых, а около 20 процентов избирателей проголосовали за левого популиста Жан-Люка Меланшона, то становится ясно, что французы желают перемен. Столица Париж и ее политический класс - непопулярны в стране уже давно. Однако теперь это ощущение "они там, наверху, а мы здесь, в низах" проявляется и в критике демократии как таковой. И это более чем тревожный сигнал.

ЕС как защищающее сообщество

Партия "Республика на марше", основанная Макроном как движение центра, за последние пять лет усугубила дефицит демократии. Дополнительно он усилился и в результате вытеснения на обочину классических политических лагерей: левых социалистов, с одной стороны, и консерваторов - с другой. Макрону и его соратникам придется это изменить, если они не хотят, чтобы Франция скатилась в экстремальный национализм.

Обозреватель DW Франк Хофман

Это во многом связано с Европой в целом и особенно с самым важным партнером Франции - Германией. Европейский Союз часто воспринимается во Франции как клуб для крупных корпораций, а не как сообщество, дающее защищенность как на внешнем, так и на внутреннем уровне. Вот уже два месяца как нападение России на Украину показывает, что многие были правы в этой оценке. Ведь война России против Украины - это и нападение на свободную и демократическую Европу.

Макрон был избран пять лет назад с четкой программой европейской политики, разработанной молодым Клеманом Боном, ныне государственным секретарем по европейским делам в министерстве иностранных дел Франции. 40-летний Бон сформулировал для Макрона, который старше его всего на четыре года, что нужно сделать: усилить интеграцию внутри ЕС и сделать его более демократичным.

Между тем в Брюсселе и по сей день нет возможности принимать внешнеполитические решения большинством голосов. Это абсурд: друг Путина, нелиберальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может блокировать важные решения ЕС с помощью права вето. В то время как Россия с оружием в руках атакует демократию в Европе, налогоплательщики Франции и Германии вынуждены продолжать субсидировать самого большого противника ЕС внутри самого ЕС. Это абсурд. Многие французы тоже так считают.

Слово за Берлином

Именно поэтому результаты выборов во Франции - это, прежде всего, второй шанс для Европы. И прежде всего для Германии. Макрон уже более пяти лет прикладывает усилия к тому, чтобы стабилизировать в мире между США и Китаем Европейский Союз как блок силы с мощным франко-германским элементом.

К сожалению, бывший канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) не захотела поддержать Макрона в этом. Наследие Меркель в европейской политике отмечено катастрофическими результатами в сфере интеграции по сравнению с наследием таких канцлеров, как Гельмут Коль (Helmut Kohl) или даже Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt). На желание Макрона укрепить сотрудничество их стран Меркель ответила лишь обновлением Елисейского договора - подписав Ахенский договор между Германией и Францией.

Нынешнее правительство в Берлине, состоящее из СДПГ, "зеленых" и СвДП, имеет возможность исправить эту ошибку. Во время переговоров о коалиционном соглашении представители партии "Союз-90"/"зеленые" поступили мудро, вписав в этот документ стремление к укреплению ЕС.

И подразумевался под этим пунктом не елейный проевропейский раздел, как у СДПГ в прошлом, а конкретные предложения во многих областях политики, которые помогут сделать большой шаг по направлению к Соединенным Штатам Европы. Именно это сейчас поставлено на карту. С вечера воскресенья - слово за Берлином.

Автор: Франк Хофман, обозреватель DW

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