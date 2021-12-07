 Комментарий: На саммите Путина и Байдена каждый получил то, что хотел | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.12.2021

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Мнения

Комментарий: На саммите Путина и Байдена каждый получил то, что хотел

Разговаривая с Путиным, Байден надеется сделать российское руководство более предсказуемым, считает Константин Эггерт. По его мнению, в Кремле очень довольны новым "духом Женевы".

Переговоры в видеоформате между Путиным и Байденом, за столом с которым сидят сотрудники его администрации

Второй саммит лидеров России и США прошел в видеоформате

Новой войны России с Украиной пока не будет. Если судить по официальным заявлениям Белого дома и Кремля о результатах двухчасовой видеобеседы Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшейся 7 декабря, в Москве и Вашингтоне настроены продолжать, и возможно даже наращивать контакты.

"Дух Женевы" как "дух разрядки"

На этом, в общем-то, благоприятном для него фоне путинское руководство едва ли пойдет на военную операцию или даже на формальную легализацию российского военного присутствия в так называемых "народных республиках" Донбасса под предлогом "гуманитарной интервенции". Это стало бы настоящей пощечиной президенту Соединенных Штатов. И это совсем не в интересах Путина, которого каждый новый контакт с Байденом, начиная с саммита в Женеве в июне, еще на шаг возвращает в круг рукопожатных на Западе мировых лидеров.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

В Кремле очень довольны. Там понимают: Байден поступает сознательно. В Вашингтоне надеются таким образом сделать политику Москвы более предсказуемой. Недаром в кремлевском пресс-релизе об итогах встречи говорится о "духе Женевы". Так в эпоху Леонида Брежнева говорили о "духе разрядки" или "духе Хельсинки" - имея в виду Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года, подписанный в столице Финляндии. Такой пафос путинской администрации, да еще в адрес США - исключительное явление. Означает он лишь одно: в Кремле видеосаммитом довольны.

Если вдуматься, то повод для удовлетворения есть, и не один. Американский Конгресс убрал из текста законопроекта об оборонных расходах возможные санкции против российских физических лиц и компаний, включая, что важно, "Северный поток-2". Кроме того, в (очень кратком) заявлении Белого дома по итогам беседы двух лидеров нет ни слова о ситуации с правами человека в России. То есть, если исходить из текста, за два часа беседы Байден на эту тему не сказал ничего или очень мало.

Из текстов пресс-релизов Белого дома и Кремля ясно также, что Байдену важно было добиться от Путина обещания поддержать заключение нового соглашения с Ираном по его ядерной программе - взамен того, из которого в мае 2018 года вышла администрация Трампа. Это вполне в интересах Путина. Российско-американский диалог по данной теме вполне возможен.

Кроме того, в Вашингтоне хотят, чтобы Кремль прижал российских хакеров, устраивающих кибератаки на американские компании и объекты инфраструктуры. Осторожно предположу, что мир российской киберпреступности, мягко говоря, неплохо знаком Кремлю. Но российское начальство не готово пока принять жесткие меры против "неофициальных" хакеров и приказать остановится, так сказать, официальным хакерам "в погонах". Оно понимает, что эта тема для американской администрации очень актуальна, поэтому нужно хорошенько поторговаться.

Борьба вокруг Украины: остались при своих

Что же касается Украины, то тут каждая сторона утверждает и еще будет утверждать свое. Байден и его команда продолжат настаивать на том, что предотвратили российское вторжение благодаря единству с европейскими союзниками и угрозе жестких санкций (включая отключение российских банков от международной электронной системы платежей SWIFT).

Путинский режим, в свою очередь, будет подчеркивать, что он теперь начал напрямую обсуждать украинскую тему с Вашингтоном через голову "марионеточного киевского режима". Ведь сказано же в кремлевском коммюнике: "Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам". А ведь борьба не только против вступления Украины в НАТО, но и за прекращение вообще всех форм сотрудничества страны с альянсом - главнейшая задача, поставленная Путиным перед МИД (а по сути - и перед всем российским госаппаратом). Пока что это означает бесконечные препирательства с Америкой и по поводу поставок оружия, учений, визитов вежливости союзных флотов и обучения украинских военных.

Дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине, для которой у Кремля есть ресурсы, плюс работа с наиболее готовыми к контактам с Москвой европейскими столицами, прежде всего, Парижем и Берлином, продолжатся теперь с удвоенной силой. Кремль будет пытаться добиться созыва саммита Россия-ЕС. В июне эту идею заблокировали Польша и страны Балтии. Но уже вторая беседа с Байденом дает сторонникам общения с Россией дополнительные козыри: мол, если "лидер свободного мира" не стесняется регулярно беседовать с Путиным, то почему мы не должны?

Запад уйдет на рождественские каникулы со вздохом облегчения: новой европейской войны удалось избежать. "Предметные консультации" идут, эксперты говорят, пушки молчат. Сказать, что "победила дружба" - это чересчур. Все остались довольны - так будет точнее.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Виталий Кропман


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