 Комментарий: Митинг с продолжением? Новая тактика задержаний в России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 27.04.2021

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Мнения

Комментарий: Митинг с продолжением? Новая тактика задержаний в России

Силовики придумали новый способ задерживать участников несогласованных акций - людей забирают по итогам мониторинга камер наблюдений. Это кульминация кампании запугивания, считает Татьяна Фельгенгауэр.

Полиция во время протестов 21 апреля в Санкт-Петербурге

Полиция во время протестов 21 апреля в Санкт-Петербурге

Кажется, российские власти учли некоторые уроки зимних акций в поддержку Алексея Навального и решили обойтись без забитых автозаков, а также переполненных ОВД, судов и спецприемников. Отныне наказывать за участие в несогласованных митингах будут, в прямом смысле, во всех временах: будущем, настоящем и прошлом.

Превентивные меры против несогласных

Сделать так, чтобы люди даже подумать не могли об участии в акции протеста - одна из главных задач Кремля. Надо сказать, что справляется он с ней довольно успешно. Власти привычно развернули кампанию запугивания: за несколько дней до акции задерживают активистов, вручают предостережения тем, кто был задержан ранее, журналистам запрещают называть время и место проведения мероприятий. Накануне акции под пресс силовиков попали и те, кто что-то репостнул, как, например, политик Владимир Рыжков. Его доставили в ОВД, судили и назначили штраф в 20 тысяч рублей за то, что он поделился новостью о готовящейся акции.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Вся эта атмосфера не может не сказываться на людях, которые решают для себя, выходить ли им на улицу в знак протеста. Вкупе с картинками зверств ОМОНа это имеет довольно сильный эффект. Добавьте сюда запущенный процесс признания ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями, и контуры кампании запугивания становятся видны предельно четко.

Назад в прошлое

Однако если задержания накануне и во время акций в России - дело привычное, то поиск и наказание участников спустя несколько дней - это что-то новое. С минувших выходных правозащитники регулярно сообщают о новых задержаниях, и вот уже к середине дня 26 апреля ОВД-Инфо публикует говорящую цифру в 1984 задержанных по итогам акции в защиту Навального.

Но визиты полицейских, задержания, составление протоколов и суды не прекращаются. В разных городах к разным людям продолжают приходить силовики, чтобы наказать за участие в акциях протеста. При этом стоит отметить, что на первый взгляд какой-то логики или системы в том, к кому приходят полицейские, не просматривается. Это могут быть люди известные, как, например, писатель Дмитрий Быков и учитель Тамара Эйдельман, так и просто никому не известные граждане Российской Федерации. Всех их объединяет одно: они были на улице 21 апреля, и государство не готово им это простить.

Избирательные визиты после акций протеста

Конечно, можно предположить, что никакой системы в этих задержаниях и приглашениях для составления протокола нет. Наверное, кто-то даже согласится, что история чисто техническая: людей ищут по камерам наблюдения. А система распознавания лиц не делает скидку на известность и статус, поэтому перед визитом полицейского все равны: и врач, и студент, и писатель, и журналист.

Но все же не очень понятно, почему ни к одному журналисту федерального канала полиция не пришла, зато в одно утро сотрудники забрали корреспондентов "Дождя" и "Эха Москвы". Если у системы нет возможности выбирать, она просто выдает информацию о том, кто был на улице, то полицейские-то свою работу делают на чуть более сложном уровне, разве нет? А значит, они вполне сознательно приходят конкретно к этим журналистам, писателям, врачам и студентам. Потому что именно так проще всего подойти к кульминации и оглушительному финалу этой кампании запугивания. Власть прямо сказала, что ни один участник акции протеста не может чувствовать себя в безопасности. Найдут в любой момент и в любом месте. Кремль отныне говорит с гражданином, который осмелился высказать недовольство властью, одной фразой: "Ходи - оглядывайся".

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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