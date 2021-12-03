Комментарий: Беловежская годовщина и предчувствие новой войны

8 декабря 1991 года мало кто понял, что на самом деле произошло. Подписанное на курорте в белорусских Вискулях соглашение о создании Содружества независимых государств (СНГ) стало реальностью для граждан СССР только через 16 дней, 24 декабря. По телевидению выступил Михаил Горбачев. Он сложил с себя полномочия президента Советского Союза. На флагштоке над куполом Сенатского дворца Кремля в последний раз спустили красный флаг и впервые подняли российский триколор. Только тогда все мы осознали - страны, в которой мы родились, больше нет.

Свидетельство о смерти СССР

На мой взгляд, Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук не "уничтожили" страну, а всего лишь подписали свидетельство об уже свершившейся смерти. А о том, когда на самом деле умер Советский Союз, еще долго будут спорить. Может быть, в декабре 1986 года, когда опальный академик и нобелевский лауреат Андрей Сахаров под объективы телекамер вернулся из ссылки в Горьком в перестроечную Москву. Хотя, возможно, смерть наступила в апреле 1989 года, под ударами саперных лопаток, которые обрушили советские военные на мирных демонстрантов в Тбилиси. Или в день открытия первого полусвободного парламента - Съезда народных депутатов - в мае 1989-го.

Константин Эггерт

Пожалуй, точка невозврата была пройдена 11 марта 1990 года, когда Верховный Совет Литвы провозгласил восстановление государственной независимости и конституции 1938 года. Хотя и тогда многие думали: "Литовцы, латыши и эстонцы уйдут, но остальные останутся". Не остались. На большинство "союзных республик" независимость свалилась нежданно-негаданно, и часть из них идет по дороге строительства новой государственности до сих пор. СНГ стало своего рода формой транзита, цивилизованного развода и попытки сохранить взаимополезное - экономические и человеческие связи.

Стало привычным сравнивать распад СССР с распадом Югославии. Мол, если первый прошел относительно бескровно, то второй обернулся настоящей войной в центре Европы. Семьи погибших в конфликтах Армении и Азербайджана и в Приднестровье, гражданской войне в Таджикистане, войне с сепаратистами и гражданской войне в Грузии с такой оценкой не согласятся.

Забытый июль 94-го

Для России, Украины и Беларуси прощание с Советским Союзом было, на первый взгляд, действительно беспроблемным. Хотя, если вдуматься, две чеченские войны - это тоже следствие распада коммунистической империи, и их эхо звучит до сих пор, и будет звучать еще не один год. Но если уж говорить о последних тридцати годах в трех странах, подписавших Беловежские соглашения, то тут мне приходит в голову совершенно неочевидная дата - 19 июля 1994 года. В этот день впервые в истории трех независимых государств проигравший президент законно и мирно передал власть новоизбранному преемнику. В Киеве Леонид Кучма принял присягу на Евангелии, а его предшественник Леонид Кравчук вскоре пересел в кресло простого депутата Верховной рады. Британский исследователь Джеймс Шерр лет двадцать назад сказал мне: "Именно в тот день Украина стала демократией, и это главное, что отличает ее от северных соседей". Если вдуматься, то так оно и было: от российской демократии сегодня осталась лишь оболочка, а от белорусской - не осталось и следа. Украина сегодня стоит на пороге нового раунда войны с Россией, но мало кто предполагает, что даже такое испытание приведет к установлению в Киеве авторитарного режима.

В декабре 1991 года казалось, что российский народ распрощался с империей легко и навсегда. Но за 30 лет жажда восстановить имперское величие привела Россию к двум войнам - с Грузией и Украиной. Великодержавность превратилась в фундамент официальной государственной идеологии, несогласие с которой уголовно наказуемо. Путинский режим не хочет, да уже и не сможет, без нее существовать. И даже если представить себе, что завтра граждане России захотят сменить курс, примириться с соседями и заняться домашними делами, им будет крайне трудно это сделать. У общества не осталось никаких рычагов влияния на власть. Ведь современная Россия во многом менее свободная страна, чем горбачевский СССР.

Путин и Лукашенко против Украины

Александр Лукашенко принял президентскую присягу 20 июля 1994 года, всего на день позже Леонида Кучмы, и в этот день начал свой путь в диктаторы. Крах советской экономики в Беларуси наложился на демографическую катастрофу и долгосрочную психологическую травму Второй мировой. Исторической памяти о жизни в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, правовых европейских государств своего времени, почти не осталось. Обещания Лукашенко сохранить советскую систему социальных гарантий без компартии обернулись скатыванием страны в автаркию и деспотию. Попытка общества в 2020 году изменить судьбу Беларуси закончилась массовыми репрессиями. Сегодня страна стоит в шаге от перехода под полный контроль Кремля.

Более того, Лукашенко пообещал Путину признать Крым российским. Получается, что из трех стран, подписавших договор о создании Содружества независимых государств, одна (Россия) восьмой год воюет с другой (Украиной), а третья (Беларусь) готова в это противостояние ввязаться. СНГ все еще формально существует, но о нем уже давно никто не вспоминает. После российско-грузинской войны 2008 года содружество потеряло всякий смысл. Оно мертво, как и породивший его Советский Союз.

Четвертое десятилетие после конца СССР может начаться новой войной. Из мрака советского прошлого "империя наносит ответный удар". Это не кино. Это трагический итог, которого никак не могли предвидеть ни Ельцин, ни Кравчук, ни Шушкевич.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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