Комиссия ПАСЕ готовит заседание по отравлению Навального

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом Жак Мэр, специальный докладчик ПАСЕ по делу Навального, сообщил в интервью медиакомпании DW в среду, 23 декабря. На встречу намерены пригласить и представителей российских властей и Навального. Расследование Bellingcat рождает новые вопросы к Москве, объяснил Мэр. Он считает "очень важным элементом" в деле запись телефонного разговора Навального с одним из его предполагаемых отравителей.

Кроме того, ПАСЕ в свете последних разоблачений по делу об отравлении оппозиционера может направить России запрос о необходимости расследовать атаку на Навального. Сам политик через своих сторонников в России подал несколько жалоб, но судебные органы отказались их принять, напомнил спецдокладчик ПАСЕ. Россия должна выполнять свои обязательства в отношении организации, участницей которой она является, подчеркнул Мэр.

Следы яда "Новичок" в анализах Навального

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в берлинскую клинику "Шарите". Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.

Телефонный звонок Навального вероятному отравителю из ФСБ

Журналисты Bellingcat и The Insider 14 декабря опубликовали расследование о группе сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), причастных к отравлению оппозиционера. Сам Навальный 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

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