Командование армии США осудило беспорядки в Вашингтоне

Командование вооруженных сил США осудило беспорядки в Вашингтоне. Об этом сказано в обращении Комитета начальников штабов ВС США к военнослужащим, распространенном во вторник, 12 января.
В обращении отмечается, что беспорядки с применением насилия 6 января стали прямым нападением на Конгресс США и конституционный процесс страны.
"Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию", - заявили в Комитете начальников штабов.
"Беспрецедентное расследование"
Также во вторник в прокуратуре США заявили о "беспрецедентном расследовании" в истории ФБР и министерства юстиции США. Расследования ведутся в отношении 170 человек, которые участвовали в беспорядках 6 января.
После призыва Дональда Трампа прийти на митинг к Конгрессу группа сторонников президента ворвалась в здание Капитолия. В результате штурма Конгресса погибли 5 человек.
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Автор: Павел Мыльников