 Командование армии США осудило беспорядки в Вашингтоне | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.01.2021

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Мир

Командование армии США осудило беспорядки в Вашингтоне

Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, заявили высокопоставленные генералы США. После беспорядков ФБР ведет расследование в отношении 170 человек.

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

Командование вооруженных сил США осудило беспорядки в Вашингтоне. Об этом сказано в обращении Комитета начальников штабов ВС США к военнослужащим, распространенном во вторник, 12 января.

В обращении отмечается, что беспорядки с применением насилия 6 января стали прямым нападением на Конгресс США и конституционный процесс страны.

"Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию", - заявили в Комитете начальников штабов.

"Беспрецедентное расследование"

Также во вторник в прокуратуре США заявили о "беспрецедентном расследовании" в истории ФБР и министерства юстиции США. Расследования ведутся в отношении 170 человек, которые участвовали в беспорядках 6 января.

После призыва Дональда Трампа прийти на митинг к Конгрессу группа сторонников президента ворвалась в здание Капитолия. В результате штурма Конгресса погибли 5 человек.

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