Китайский зонд "Чанъэ-6" сел на обратной стороне Луны

Китайское национальное космическое управление сообщило об успешной посадке посадочного модуля "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны. Посадка в заранее определенном месте в Бассейне Южный полюс - Эйткен произошла в соответствии с планами миссии в воскресенье, 2 июня, в 6.23 по пекинскому времени, пишет Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Ожидается, что на протяжении дальнейших трех суток аппарат соберет до 2 килограмм проб лунного грунта, после чего погрузит их на аппарат с возможностью взлета с лунной поверхности. Тот в свою очередь состыкуется на орбите Луны с капсулой, после чего миссия вернется на Землю. В общей сложности миссия, начавшаяся 3 мая, продлится 53 дня.

Сложность заключается в том, что обратная сторона Луны никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь. Однако Китай в прошлом уже выполнял миссию с возвращением аппарата с обратной стороны Луны.

Амбиции Китая по освоению Луны

Лунная программа Китая предполагает масштабное зондирование Луны с целью возможного создания обитаемой базы на спутнике Земли.Обратная сторона Луны - и в частности Южный полюс - привлекают исследователей в том числе тем, что в этом регионе возможно нахождение водяного льда.

Образцы, которые должен доставить на землю "Чанъэ-6", могут дать Китаю ключевую данную о формировании спутника Земли. После их изучения китайскими специалистами страна обещает предоставить доступ к материалам и для мирового научного сообщества. Сама же миссия представляет собой важную практику на пути Китая к запуску пилотируемого космического корабля на Луну - его страна хочет отправить к спутнику уже к 2030 году.

В новой "лунной гонке" конкурентом Китая уже является Индия, чей модуль "Чандраян-3" в августе 2023 года успешно сел вблизи Южного полюса спутника. При этом как США, так и России, ставшей "наследницей" космических программ СССР, пока не получается достичь успехов в новых попытках освоения Луны.

Так, в 2023 году неудачей завершилась попытка "Роскосмоса" посадить на спутнике аппарат "Луна-25", что стало провалом первой в современной истории России лунной миссии. У США же в 2024 году была одна удачная и одна неудачная миссия модуля на Луну - причем успеха в этом впервые в истории добилась частная компания.