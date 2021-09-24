Китайский бизнес в Украине. Только на особых условиях?

Китай не готов брать на себя риски от заключения экономических соглашений с Украиной, прибегает лишь к тактическим инвестициям и не берется развивать свои проекты в Украине без создания для них специальных комфортных условий. К таким выводам пришли 24 сентября, в Киеве авторы исследования "Китайский экономический след в Украине", проведенного Центром экономической стратегии (ЦЭС) при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Китай, как растущая сверхдержава, влияет на все экономики мира, однако "Украина не попала в его орбиту, как это случилось с некоторыми другими восточноевропейскими странами", отмечается в опубликованном исследовании. Хотя в течение последних семи лет Китай нарастил значительный объем торговли с Украиной, приобрел относительно крупные активы в сфере энергетики и сельского хозяйства, а также пытался приобрести предприятие по строительству авиационных двигателей.

Наибольшие риски - непрозрачность и вмешательство государства

Как следует из текста исследования, Китай экспортирует в Украину львиную долю высокотехнологичных товаров, а импортирует в основном промышленное и продовольственное сырье. При этом уровень прямых китайских инвестиций в украинскую экономику на начало 2021 года оставался незначительным и составил всего 107 миллионов долларов. Немало проектов и сделок так и не были реализованы, вероятно из-за требований предоставления китайской стороне специальных условий. Например, льгот в обход законодательства о государственных закупках.

Но самым большим вызовом для экономических отношений Украины с Китаем остается предпочтение политической целесообразности над экономической выгодой, отметил заместитель регионального директора CIPE в Европе и Евразии Эрик Хонтц. Он напомнил, что страны с большей прозрачностью принятия решений и мощной демократией лучше строят свою экономику. "Несмотря на симпатию некоторых украинских политиков к белорусской модели, которая кое-кому кажется привлекательной, украинцы верят в свободное предпринимательство. И видят, что чрезмерное государственное вмешательство является угрозой для экономического роста", - подытожил Хонтц.

Выгоды от сближения с Китаем

Поддержка официальным Пекином китайского бизнеса импонирует украинскому правительству, а заинтересованность китайских компаний принять участие в проектах, направленных на европейскую интеграцию Украины, соответствует украинским национальным интересам. Об этом заявил штатный советник вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Голуб. "Рассматривать Украину как отдельный рынок, Китаю как геополитическому игроку не очень интересно. Ему интересно смотреть на Украину как на часть европейского пространства, поэтому за последние полтора года мы пересмотрели приоритеты экономического сотрудничества с Китаем", - подчеркнул Голуб.

Он напомнил о телефонных переговорах лидеров двух государств в начале этого года, о взаимных приглашениях первых лиц посетить обе страны. Однако правительственный визит украинской делегации в Китай из-за введенных Пекином строгих карантинных мер ожидается не раньше лета следующего года. Соответственно, официальный визит президента Владимира Зеленского, который должен стать толчком развития украино-китайского экономического сотрудничества, ожидается не ранее конца 22-го-начала 2023 года, сказал Голуб.

В свою очередь советник представительства Евросоюза в Украине и экс-замминистра инфраструктуры по европейской интеграции Виктор Довгань заявил, что сотрудничество с Китаем может быть полезным, если учесть опыт преодоления коррупционных рисков в сделках с китайскими инвесторами в прошлые годы. "В 2016 году в должности замминистра инфраструктуры мне вместе с командой приходилось разгребать кредиты, которые набрало правительство Януковича в 2012-13 годах. Непрозрачные и под коммерческие проценты", - сказал Довгань.

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