СМИ: Китай шантажировал Украину поставками вакцины из-за уйгуров

Китай вынудил Украину отозвать подпись под призывом более тщательно изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В противном случае Пекин угрожал Киеву остановить поставки вакцины китайского производства. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщило агентство AP в пятницу, 25 июня.
Ранее Украина присоединилась к заявлению более чем 40 стран, представленному Канадой в Совете ООН по правам человека в Женеве 22 июня. Власти этих государств призвали Китай немедленно допустить независимых наблюдателей в округ Синьцзян, где, по сведениям правозащитных организаций, притесняют уйгуров и других представителей национальных и религиозных меньшинств.
Двумя днями позже Украина исчезла из списка подписантов. Дипломаты из двух западных стран сообщили AP, что Киев пошел на этот шаг после того, как китайские власти пригрозили отменить запланированную поставку 500 000 доз вакцины от коронавируса в Украину. Как указывается в сообщении агентства, журналистам пока не удалось получить ответ на запрос по этому поводу ни в Киеве, ни в Пекине.
Киев ранее договорился о поставках 1,9 млн доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, к началу мая в страну было поставлено 1,2 млн доз.
Преследования уйгуров в Китае
Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых "лагерях для перевоспитания", где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.
Постоянный представитель Канады при ООН Лесли Нортон в своем заявлении, представленном в Совете по правам человека, указала на "сообщения о пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и наказаниях, принудительной стерилизации, насилии на сексуальной и гендерной почве и насильственном разлучении детей с их родителями властями" Китая.
Заявление первоначально поддержала 41 страна, теперь их 44. Украина на короткое время была 45-й страной в списке.
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Автор: Эстер Фельден