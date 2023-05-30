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Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2F" с кораблем "Шэньчжоу-16" c космодрома Цзюцюань
Запуск ракеты-носителя с кораблем "Шэньчжоу-16"Фото: Mark Schiefelbein/AP/picture alliance
ТехнологииКитай

КНР отправила на орбитальную станцию гражданского тайконавта

Олег Соколенко
26 мин. назад

Китай запустил к орбитальной станции "Тяньгун" корабль с тремя членами экипажа. Среди них - первый гражданский тайконавт, специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао. До сих пор в космос от КНР летали только военные.

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Китай отправил к своей орбитальной станции "Тяньгун" космический корабль "Шэньчжоу-16" с тремя членами экипажа. Запуск был осуществлен во вторник, 30 мая, в 09.31 по пекинскому времени (04.31 мск) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2F", c космодрома Цзюцюань на севере страны. Прямую трансляцию вело Центральное телевидение КНР.

Позже в Управлении программы пилотируемых космических полетов Китая уточнили, что запуск прошел успешно. По данным ведомства, корабль вышел точно на заданную орбиту и функционирует в штатном режиме.

Раньше в космос от КНР летали только военные

Для командира экипажа генерал-майора Цзин Хайпэна это уже четвертый космический полет, что для китайской космонавтики является рекордом. Кроме него, на борту находится инженер Чжу Янчжу и специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао. Они заменят нынешнюю тройку тайконавтов, работающую на станции.

Гуй Хайчао - первый гражданский тайконавт в истории: до сих пор в космос от КНР летали только офицеры Народно-освободительной армии Китая. Профессор Бэйханского университета в Пекине, 36-летний Гуй Хайчао будет отвечать за постановку научных экспериментов во время пребывания на станции.

"Небесный дворец" рассчитан на 15 лет

Станция "Тяньгун" (в переводе с китайского - "Небесный дворец"), была достроена в ноябре 2022 года и может принимать трех тайконавтов на срок до шести месяцев. Ожидается, что срок эксплуатации станции составит 10-15 лет.

Первая китайская пилотируемая орбитальная станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года, а станция "Тяньгун-2" - в сентябре 2016-го. За несколько месяцев до этого связь с "Тяньгун-1" была потеряна, в апреле 2018 года станция вошла в атмосферу Земли, ее компоненты большей частью сгорели над Тихим океаном. Вторая китайская пилотируемая станция завершила работу в июле 2019-го и была сведена с орбиты.

В рамках своей активно продвигаемой космической программы Китай, кроме того, уже посадил планетоход на Марс и отправил исследовательские зонды на Луну.

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