Китай отозвал посла из Литвы

Китай отозвал своего посла из Литвы на фоне дипломатической напряженности в отношениях двух стран. Как сообщили во вторник, 10 августа, в МИД КНР, Шэнь Чжифэй, чьи верительные грамоты были приняты занимавшей пост президента Литвы Далей Грибаускайте в феврале 2018 года, отозван. Данный шаг связан с решением Вильнюса разрешить Тайваню открыть представительство в Литве.
"Это решение грубо нарушает дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Литвой и серьезно подрывает суверенитет и территориальную целостность КНР", - говорится в заявлении китайского МИД. "Правительство Китая - категорически против этого шага", - подчеркивается в нем далее.
Пекин: Вильнюс должен отозвать своего дипломата
Кроме того, Пекин 10 августа потребовал от Вильнюса отозвать своего посла в КНР.
Министерство иностранных дел Китая также призвало Литву "немедленно исправить свое ошибочное решение" и "не идти далее по этому неверному пути".
Литва: Сожалеем о решении Пекина
В литовском МИД в свою очередь заявили, что сожалеют о подобном шаге КНР, и подчеркнули, что приняли к сведению предложение китайской стороны об отзыве литовского дипломата.
В литовском внешнеполитическом ведомстве при этом указали на намерение развивать "взаимовыгодные отношения с Тайванем, как это делают многие другие страны Европейского Союза (ЕС) и остального мира".
О том, что Тайвань готовится открыть диппредставительство в Литве, стало известно в июле. По данным латвийского новостного портала Delfi, это его первое дипучреждение в Европе за 18 лет.
Спорный статус Тайваня
Тайвань признают суверенным государством лишь 20 стран, преимущественно малых. Германия представлена в Тайбэе лишь Немецким институтом. Пекин, руководствуясь доктриной единого Китая, не разрешает иметь дипломатические отношения и с КНР, и с Тайванем.
Тайвань провозгласил себя Республикой Китай в 1949 году после бегства на этот остров приверженцев партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне в Китае коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор Пекин считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает насильственно воссоединить ее с материковым Китаем. На международном уровне Пекин стремится изолировать Тайвань.
Смотрите также:
-
Дипломатия искусственных островов
Военный аэродром в морских водах
С лета 2014 года Китай ведет работы на рифе Огненный крест в районе островов Спратли. По мнению экспертов проекта AMTI (Asia Maritime Transparency Initiative) из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), там возводится аэродром, способный принять стратегические бомбардировщики типа H-6. На фото слева направо: рыбачьи суда; грузовые суда; платформа-землечерпалка.
-
Дипломатия искусственных островов
Новая земля в ничейной акватории
Риф Гейвен расположен на северной стороне архипелага Спратли. Благодаря землечерпательным работам, начиная с марта 2014 года, здесь возникло больше 115 тысяч квадратных метров новой суши. Специалисты по международному праву расценивают это как попытку Китая укрепиться в регионе де-факто. Однако, с юридической точки зрения, искусственные острова не могут быть основой для территориальных претензий.
-
Дипломатия искусственных островов
Строительство в ускоренном темпе
Спутниковые снимки 2014 года показывают: стройка на рифе Гейвен быстро продвигается вперед. Всего за полгода возник новый искусственный остров. Фото слева сделано в марте, виден почти не тронутый риф с небольшой искусственной площадкой в верхней части снимка. На фото справа - почти готовый объект в августе. Подписи сверху вниз: изначальная структура; искусственный остров; землечерпательный канал.
-
Дипломатия искусственных островов
Политика символических посланий
Еще одну взлетно-посадочную полосу Китай сооружает за счет расширения надводной части Южного рифа Джонсона (риф Чигуа). Впрочем, она слишком коротка для стратегического использования. Что не отменяет китайского послания к сопредельным государствам: мы пришли, чтобы остаться.
-
Дипломатия искусственных островов
Стандартная строительная схема
Похоже, китайские специалисты по сооружению искусственных островов разработали стандартную схему строительства подобных объектов. Свидетельство тому - сходство между результатами работ на рифах Гейвена и Хьюза. Гигантская плавающая землечерпательная платформа может функционировать без перерыва круглые сутки, пересыпая грунт со дна моря на расширяющуюся надводную часть искусственного острова.
-
Дипломатия искусственных островов
Филиппины пытаются протестовать
В феврале 2015 года Филиппины в очередной раз направили ноту протеста в связи со строительными работами, осуществляемыми КНР на рифе Мисчиф, что лежит примерно в двухстах километрах от филиппинского острова Палаван. В нижней части снимка, сделанного 19 января, легко различить плавучую землечерпалку. Ранее Китай утверждал, что объекты на рифе Мисчиф предназначены только для рыбаков.
-
Дипломатия искусственных островов
Отчаянное сопротивление
В 1999 году Филиппины отправили военный корабль Sierra Madre на Второй атолл Томаса (атолл Аюнгин) и намеренно посадили его там на мель. С тех пор на медленно ржавеющем судне несет сторожевую службу команда филиппинских военных моряков, чье задание - сдерживать китайскую экспансию. В долгосрочной перспективе перевес явно не на их стороне.
-
Дипломатия искусственных островов
Территориальный спор в Южно-Китайском море
Китай развернул масштабные землечерпательные работы по искусственному наращиванию надводной части некоторых островов в районе спорного архипелага Спратли. На его отдельные части претендуют, помимо КНР, Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. Регион имеет важное стратегическое значение и богат залежами углеводородов. Синий пунктир на карте отмечает область, которую Китай считает своей.
Автор: Родион Эббигхаузен, Александр Дельфинов