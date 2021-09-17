 КиевПрайд-2021: на Марш равенства вышли тысячи людей | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 19.09.2021

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Украина

КиевПрайд-2021: на Марш равенства вышли тысячи людей

В Киеве прошел юбилейный Марш равенства "КиевПрайд-2021" в поддержку равных прав для ЛГБТ-сообщества. Мероприятие обошлось без крупных провокаций и нарушений порядка.

КиевПрайд прошел в 2021 году под лозунгом: Плечом к плечу на защиту равноправия. На фото: участники акции держат радужный флаг, символизирующий равенство всех людей и солидарность с ЛГБТ-сообществом

"КиевПрайд" прошел в 2021 году под лозунгом: "Плечом к плечу на защиту равноправия"

"Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности". Такой была тема нынешнего юбилейного Марша равенства "КиевПрайд-2021", который в десятый раз прошел в центре украинской столицы в воскресенье, 19 сентября. Организаторы заявили, что в мероприятии приняли участие семь тысяч человек. Полиция точное количество участников пока не называла.

Прайд в поддержку законопроекта

Демонстранты вышли на улицу с требованием к властям принять на осенней сессии парламента правительственный законопроект №5488. Он предусматривает изменения в национальное законодательство по борьбе с дискриминацией и усиление ответственности за преступления, мотивированные гомофобией, трансфобией и другими проявлениями нетерпимости.

"Этот законопроект важен для нас, потому что в Украине все еще есть случаи, когда на людей нападают, бьют из-за того, что у них нетрадиционная сексуальная ориентация", - говорит участница марша, координатор трансгендерного направления общественной организации" Инсайт "Инна Ириськина, держа в руках баннер в поддержку принятия законопроекта. Полиция, замечает она, регистрирует преступления против представителей ЛГБТ "просто как хулиганство, но все понимают, почему все так происходит. Мы не хотим, чтобы на нас устраивали сафари правые только из-за другого цвета волос".

"Мы перестали бояться"

Ранее организаторы "КиевПрайд-2021" опубликовали манифест, призывающий к реформированию правоохранительной системы, в частности полиции, прокуратуры и судебной системы, чтобы эффективнее расследовать преступления, совершенные на почве нетерпимости. В документе также содержится призыв найти законодательное решение для того, чтобы не допустить использование языка вражды и исключить в публичном пространстве призывы к дискриминации и насилия в адрес ЛГБТ-сообщества.

Участники Киев-Прайда в воскресенье, 19 сентября 2021 года

Участники "Киев-Прайда" в воскресенье, 19 сентября 2021 года

Еще одно требование манифеста - активизировать усилия органов власти на пути к признанию в Украине гражданских партнерств между людьми одного пола. "Мы хотим показать всем, что мы существуем и хотим иметь те же права, что и другие. Мы - это люди, которые хотят быть самими собой, но не имеют такой возможности в Украине и подвергаются опасности. Я боялась, когда ехала сюда, но увидела, сколько людей здесь, все отстаивают права человека. Мне стало спокойнее, и я больше не боюсь. У нас постепенно, но идут изменения", - делится своими впечатлениями 22-летняя IТ-шница Екатерина.

Александр Никулин, который является волонтером общественной организации "Борьба за права", и представляет людей с инвалидностью, говорит, что посещает "КиевПрайд" с 2015 года, и с этого времени отношение к "инаковости" в Украине значительно изменилось. "Еще бывают нападения на офисы организаций, отстаивающих права ЛГБТ. В 2015 году на прайде было очень мало людей, они собирались в окрестностях Киева, скрывались, и это заканчивалось избиением, а сейчас - посмотрите, сколько людей. Мы перестали бояться. Есть ощущение, что мы движемся в правильном направлении ", - отмечает Никулин.

Участницы и участники Марша равенства в Киеве

Участницы и участники Марша равенства в Киеве

Организаторы марша во время онлайн-регистрации на акцию проинструктировали всех участников мероприятия о правилах безопасности, в частности, как вести себя, когда во время акции начинаются провокации и как безопасно покинуть территорию, где проводился марш. Безопасность во время проведения Марша равенства гарантировали несколько тысяч правоохранителей, которые перекрыли центр Киева спецмашинами и живым коридором.

На мероприятии присутствовали также представители иностранных посольств, в частности, посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, депутаты Верховной Рады и Киевсовета. Главным лозунгом шествия этого года было: "Плечом к плечу на защиту равноправия".

"Это уже 10-й прайд, он прошел успешно, спокойно. Провокаций, кроме женщины, которая легла на дороге и пыталась преградить движение колонны, не было", - сказала директор общественной организации "КиевПрайд" Лени Емсон на пресс-брифинге после завершения марша.

Противники "КиевПрайда" уверены, что он угрожает нацбезопасности

Около полусотни противников проведения Марша равенства, среди которых были, в частности, представители организаций "Традиции и порядок", "Правый сектор", "Христианский фронт" и другие развернули рядом с местом проведения марша несколько баннеров. Их смысл сводился к тому, что "пропаганда гомосексуализма" "угрожает" национальной безопасности Украины. Их от участников Марша равенства отделял кордон полиции.

Противница Марша, председательница организации Против ЛГБТ в Украине Маргарита Коротких

Противница Марша, председательница организации "Против ЛГБТ в Украине" Маргарита Коротких

Одна из участниц "антипрайда" все же попала в колонну Марша равенства, где начала перед камерами журналистов негативно высказываться о гомосексуальности. Она представилась председателем организации "Против ЛГБТ в Украине" Маргаритой Коротких. "Мы - за семью, за здоровое общество. Мы готовы лечить геев и лесбиянок, предоставлять им психологическую помощь, потому что у них было недостаточно любви, у них просто детские травмы", - заявила она. На этом выступления противников проведения "КиевПрайд" закончились.

После завершения Марша равенства организаторы попросили участников "КиевПрайд" для их же безопасности снять "радужную" одежду и спрятать аналогичные атрибуты. Их провели до станции метро "Площадь Льва Толстого", которая была закрыта для других пассажиров, и оттуда поезда развезли участников акции в разные уголки Киева.

В полиции Киева заявили, что Марш равенства "КиевПрайд-2021" прошел в украинской столице без нарушений общественного порядка.

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