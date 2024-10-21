Киев расследует убийство россиянами двух пленных бойцов ВСУ

Офис генерального прокурора Украины начал расследование предполагаемого расстрела двух пленных бойцов ВСУ российскими военными вблизи города Селидово в Донецкой области. Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 21 октября.

По оперативным данным, двое украинских военнослужащих были захвачены в плен днем 18 октября. "Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи города Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия", - говорится в заявлении прокуратуры.

В ведомстве напомнили, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Казни пленных украинских бойцов

Сообщения об убийствах, пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными поступают регулярно. Украине известно уже о более сотне случаев казни российскими военными попавших в плен бойцов ВСУ, сообщил в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец .

В частности, в начале октября украинская Генпрокуратура начала расследование предполагаемого расстрела представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих после их сдачи в плен в Донецкой области.

Генпрокурор Украины Андрей Костин отметил тогда, что это "самый массовый известный случай казни украинских военнопленных на линии фронта". По словам Костина, убийства и пытки украинских пленных - "не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства".