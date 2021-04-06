 Киев представил дипломатам Центр противодействия дезинформации | Новости из Германии об Украине | DW | 06.04.2021

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Украина

Киев представил дипломатам Центр противодействия дезинформации

В администрации президента Украины выразили надежду, что Центр противодействия дезинформации станет "международным хабом сбора и анализа информации".

Символическое фото на тему фейков в социальных сетях

Руководитель администрации украинского президента Андрей Ермак во вторник, 6 апреля, представил главам представительств ЕС и НАТО в Украине, а также  послам "большой семерки", Финляндии, Израиля Центр противодействия дезинформации, созданный на базе Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

По словам Ермака, идея создания центра, об учреждении которого было объявлено чуть менее месяца назад, назревала еще с 2014 года, когда Украина оказалась полигоном и целью дезинформации со стороны РФ, причем не только в отношении событий на Донбассе или в оккупированном Крыму. Он также выразил надежду что центр станет своеобразным "международным хабом сбора и анализа информации". "Хотим, чтобы наше противодействие и профилактика защищала не только нас, но и наших партнеров. Думаю, что у каждой страны есть свой печальный опыт дезинформации, которая распространяется РФ", - заявил Ермак.

Присутствовашая на встрече с послами глава нового центра Полина Лысенко подчеркнула, что основное внимание в его работе "будет уделено противодействию распространению ложной информации в интернете и фейков в медиа" и выразила надежду на эффективное сотрудничество с международными партнерами Украины для привлечения их опыта в борьбе с дезинформацией.

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