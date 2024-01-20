Киев: Уход в оборону может привести к заморозке конфликта

В офисе президента Украины считают переход к исключительно оборонительной войне заморозкой конфликта, чего Киев не может себе позволить.

Вести оборонительную войну невозможно, а переход к подобной тактике зачастую приводит к заморозке конфликта, чего Киев не может допустить, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Le Figaro , опубликованному в субботу, 20 января.

"Мы переживаем это с 2014 года. Мы никогда не примем замороженный конфликт с Владимиром Путиным. Решение заключается не в том, чтобы остановиться, а в том, чтобы быть реалистами, быть сильными, быть вместе с нашими партнерами и не останавливаться", - ответил Ермак на вопрос издания, считает ли Киев оборонительную войну вариантом на 2024 год.

Ермак признал, что солдаты на фронте жалуются на нехватку людей и ресурсов и говорят, что они больше не в состоянии наступать. "Несомненно, это проблема, и нет смысла ее скрывать. Некоторым солдатам нужен отдых. Многие из них находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который скоро поступит в парламент. А также над реалистичной военной стратегией. Переходный период все еще продолжается", - ответил Le Figaro Ермак.

По его словам, Россия имеет преимущество в небе, а ВСУ не хватает боеприпасов, ракетных комплексов большой дальности и противоминных машин.

США призывают Украину к переходу в оборону

С конца прошлого года СМИ сообщают об обсуждении администрацией президента США Джо Байдена постепенной смены стратегии помощи Украине. Белый дом считает, что Киев должен перейти к более глубокой обороне на востоке страны. Об этом в частности сообщало издание Politico со ссылкой на нескольких американских и европейских чиновников. По их словам, новая политика президента США направлена на усиление позиций Киева и формирование "сильной руки" в случае переговоров с Москвой.

Официальных изменений в риторике Белого дома не произошло, но теперь США обсуждают с украинцами вариант занятия более глубоких оборонительных позиций. Это включает в себя усиление противовоздушной обороны и строительство заграждений на линии фронта.

О необходимости перехода к обороне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому на форуме в Давосе, писало агентство Bloomberg.

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