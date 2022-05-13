 Киев не готов идти на прекращение огня при потере части территории | Новости из Германии об Украине | DW | 15.05.2022

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Украина

Киев не готов идти на прекращение огня при потере части территории

Украинский министр иностранных дел Кулеба призвал немцев проявить солидарность с Украиной, согласившись мириться с последствиями санкций Запада против России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба со скепсисом оценивает перспективу договоренности с Россией о прекращении огня. "В режиме прекращения огня нет ничего плохого при условии, что он является первым шагом на пути к освобождению украинской территории", - заявил он вечером в субботу, 14 мая, в эфире телеканала Bild TV. "Однако мы не станем мириться с потерей части территории", - добавил дипломат.

По его словам, Киев не допустит, чтобы дипломатия "продлевала страдания" украинского народа и лишь откладывала следующую фазу войны.

При этом Кулеба призвал население Германии проявить солидарность с Украиной, согласившись потерпеть последствия наложенных на Россию Западом санкций. "Иногда лучше помочь другому, согласившись непродолжительное время жить с лишениями, вместо того чтобы сидеть дома, смотреть телевизор и ничего не делать, допуская, что проблема в конце концов постучится и в твою дверь", - заявил дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений предупредил, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, если ее вооруженные силы продолжат убивать мирное население.

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    Автор: Николай Пермяков


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