Хакера из России приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы

30-летнего россиянина Кирилла Фирсова приговорили в США к 30 месяцам тюрьмы за администрирование сайта DEER.IO, на котором киберпреступники торговали украденными личными данными пользователей, в том числе номерами кредитных карт, адресами, телефонными номерами и данными карт социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба Минюста США в понедельник, 24 мая.

Платформа DEER.IO начала работу не позже октября 2013 года, говорится в документе. К марту 2020 года на ней размещались около 3000 "онлайн-магазинов", общий оборот которых достигал 17 млн долларов. Администрирование этого ресурса осуществлялось из России. При этом, по сведениям прокуратуры, выручка от продажи информации, похищенной у американских пользователей, составила около 1,2 млн долларов.

В ходе расследования по этому делу сотрудникам ФБР удалось за 700 долларов приобрести через сайт DEER.IO базу из более чем 3000 взломанных аккаунтов.

Фирсов был задержан в марте 2020 года в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке по прибытии из Москвы. При вынесении приговора судья учла тот факт, что он уже провел в заключении 15 месяцев.

Смотрите также: