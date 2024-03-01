Каждый пятый немец никогда не молится

Когда молятся жители Германии? Чаще всего - в церкви и во время похорон. Но в ходе проведенного опроса назывались и другие поводы для молитвы - не всегда самые очевидные.

Согласно опросу, проведенному институтом исследования общественного мнения YouGov, немцы чаще всего молятся во время похорон, церковных служб и различных обрядов. 44 процента опрошенных назвали именно эти ситуации, вспоминая о том, когда читали молитву (если вообще делали это хотя бы раз).

Каждый третий (32 процента) молился за нуждающихся в поддержке членов семьи или друзей, а 35 процентов молились о личном благе. 28 процентов опрошенных произносили молитву в минуты благодарности и счастья, 24 процента - ради исполнения какого-то важного желания, 21 процент - перед операцией или переездом. 17 процентов немцев хотя бы раз молились перед экзаменами.

Три процента опрошенных молились ради победы в спортивных соревнованиях. Пять процентов - во время азартных игр или участвуя в лотерее. 19 процентов всех опрошенных заявили, что не молились вообще никогда. Причем мужчин среди таковых оказалось больше, чем женщин.

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