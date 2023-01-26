Казань лишили права провести матч за Суперкубок УЕФА

Победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы поборются 16 августа за Суперкубок в Афинах, а не в Казани, как планировалось ранее.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес место проведения матча за Суперкубок из Казани в Афины. Такое решение принял на заседании, проходившем в среду, 25 января, в формате видеосвязи Исполнительный комитет УЕФА.

Матч между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в пригороде Афин Пирее 16 августа, сообщается на сайте европейской футбольной организации. На этом стадионе выступает клуб "Олимпиакос".

Право принять матч за Суперкубок УЕФА Казань получила 2 марта 2020 года по итогам заседания Исполкома УЕФА в Амстердаме. В России встречи за Суперкубок УЕФА никогда не проводились.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину УЕФА на неопределенный срок отстранил российские клубы и сборные РФ - как мужские, так и женские - от участия в соревнованиях, проводимых под его эгидой Кроме того, Санкт-Петербург лишился права провести 28 мая 2022 года финал Лиги чемпионов УЕФА, этот матч прошел на стадионе "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени.

Решение о недопуске российских команд к международным соревнованиям приняла в конце февраля 2022 года и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА).



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