 Казахстан призвал мир полностью отказаться от ядерного оружия к 2045 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.06.2022

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Мир

Казахстан призвал мир полностью отказаться от ядерного оружия к 2045 году

На фоне вторжения России в Украину и взаимных угроз о применении ядерного оружия, необходимо разработать план по полному отказу от ядерного арсенала всеми странами, заявил глава МИД Казахстана.

Северокорейская мобильная межконтинентальная баллистическая ракета Хвасон-14

Северокорейская мобильная межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-14"

Власти Казахстана предложили всем странам, включая ядерные державы, разработать план по полному отказу от ядерного оружия к 2045 году. Об этом написал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди в статье, опубликованной в субботу, 18 июня.

"Военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия", - написал Тлеуберди.

В своей статье он указывает, что Казахстан имеет моральное право выступать с таким обращением, поскольку страна в 1993 году добровольно отказалась от статуса четвертой ядерной державы мира, избавившись от доставшегося в наследство от СССР ракетно-ядерного арсенала.

Тлеуберди напоминает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал возможность применения ядерного оружия сегодня более реальной, "чем в самые мрачные дни холодной войны", поскольку по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок.

Предложения и договоренности об отказе от ядерного оружия к 2045 году могут быть отражены в итоговых документах первой в истории встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), которая продет в Вене 21-23 июня, и по итогам обзорной конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), предложил Тлеуберди. 

Возобновление гонки ядерных вооружений

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2020 года девять стран владели 13 400 ядерными боеголовками, к 2022 году их число снизилось до 12 705 штук. Однако уменьшение арсенала было связано не с разоружением, а со снятием с вооружения США и Россией устаревших систем. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось. При этом 90 процентов мирового ядерного арсенала приходятся на США с 5800 и Россию с 6375 боеголовками.  

Еще два года назад эксперты института в своем докладе отмечали, что "утрата ключевых каналов коммуникации между Россией и США, которые способствовали прозрачности и недопущению ошибочных представлений о ядерном арсенале друг друга, может потенциально привести к новой ядерной гонке вооружений". 

После того, как Россия напала на Украину, президент РФ Владимир Путин перевел российские ядерные силы "в особый режим боевой готовности". "Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал Гутерриш. 

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    Автор: Михаил Бушуев


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