Казахстан отменил смертную казнь. До конца?

Главной новостью большинства СМИ Казахстана стало в четверг, 24 сентября, сообщение из Нью-Йорка: на 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Токаев объявил о присоединении к международному протоколу об отмене смертной казни, после чего Казахстан незамедлительно его подписал. При этом, как особо подчеркнул казахстанский МИД, мораторий на применение смертной казни действует в стране с 2003 года, а процедура присоединения ко Второму факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, была начата в декабре 2019 года в рамках объявленной реализации политических реформ.

Смертная казнь в Уголовном кодексе еще есть

Между тем присоединение Казахстана к международному протоколу об отмене смертной казни еще не означает, что этот вид наказания автоматически исключается из судебной практики. Полностью отказаться от приговоров к высшей мере мешает действующее здесь законодательство.

Акция против смертной казни в Берлине

Первыми на это обстоятельство обратили внимание критически настроенные по отношению к власти средства массовой информации. В частности, на сайте интернет-издания "HOLA news" появилась небольшая заметка, из которой следует, что смертная казнь все еще предусмотрена Уголовным кодексом Республики Казахстан. "Для того, чтобы практика вынесения смертных приговоров в стране была окончательно прекращена, нужно внести соответствующие изменения в 17 статей Уголовного кодекса", - отметили в "HOLA news".

Процесс ратификации может затянуться

Из беседы же DW с самым известным правозащитником в Казахстане, Евгением Жовтисом, выяснилось, что вносить изменения придется не только в Уголовный кодекс.

Евгений Жовтис

"В настоящий момент Казахстан только подписал протокол, направленный на ликвидацию смертной казни. Но его еще надо ратифицировать. А для того, чтобы его ратифицировать, нужно привести в соответствие с протоколом национальное законодательство. Изменения надо вносить не только в Уголовный кодекс, но и в Конституцию страны", - указал Евгений Жовтис. Он добавил, что с 2017 года в Казахстане был заново очерчен круг вынесения смертных приговоров. Смертная казнь более не предусмотрена за бытовое убийство, но оставлена в качестве наказания за терроризм, геноцид и преступления против государства.

По мнению правозащитника, велика вероятность, что процесс ратификации протокола может встретить сопротивление некоторых депутатов парламента. Ведь в казахстанском обществе есть немало людей, требующих даже восстановления смертной казни, например, за убийство малолетних детей или беременных женщин.

"Вряд ли такие люди поддержат отмену смертной казни по таким статьям, как терроризм или геноцид. Поэтому можно ожидать затягивания процесса ратификации", - заметил Евгений Жовтис. Он также рассказал DW, что Международный пакт о гражданских и политических правах Казахстан подписал в 2003-м, а принял в 2005 году. Соответственно и Первый протокол к нему был подписан в 2007-м, а ратифицирован - в 2009 году.

Жители Казахстана не хотят отмены смертной казни

Проведенные по "горячим следам" замеры общественного мнения показывают, что полная отмена смертной казни в Казахстане достаточно непопулярна. За отмену высказались 41% опрошенных, против - 45%. Остальные 14% пока не определились.

Своими сомнениями поделился с DW и руководитель правозащитного общественного центра Liberty Галым Агелеулов, который в целом поддержал подписание Второго протокола по полной отмене смертной казни в стране. "Подписание протокола является своеобразным сигналом, что казахстанская система наказания готова к началу качественных изменений в сторону гуманизма. Я думаю, что это очень правильное решение. Было бы очень хорошо, если власти страны пошли на пересмотр и даже отмену все еще существующих в стране очень жестких статей за политическую деятельность, которые являются порождением репрессивной машины времен Сталина", - заявил Галым Агелеулов.

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