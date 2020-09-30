 Кассационный суд оставил в силе приговор Юрию Дмитриеву | Новости из Германии о России | DW | 16.02.2021

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Россия

Кассационный суд оставил в силе приговор Юрию Дмитриеву

Суд оставил без удовлетворение обращение защиты историка, которая требовала отменить решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание Дмитриеву с 3,5 до 13 лет лишения свободы.

Глава карельского Мемориала Юрий Дмитриев в суде

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев в суде

Третий кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор, вынесенный главе карельского отделения общества "Мемориала" Юрию Дмитриеву по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает "МБХ медиа". Тем самым суд отклонил обращение защиты историка, которая требовала отменить решение Верховного суда Карелии, ужесточившего наказание Дмитриеву с трех с половиной до 13 лет лишения свободы.

Дело Юрия Дмитриева

В декабре 2016 года Юрия Дмитриева обвинили в изготовлении порнографии с участием его несовершеннолетней приемной дочери, развратных действиях с ней, а также в незаконном хранении оружия. По версии следствия, Дмитриев делал обнаженные фотографии падчерицы и "совершал над ней насилие сексуального характера". Сам историк отрицает обвинения и заявляет, что фотографировал ребенка в медицинских целях.

Прокуратура требовала посадить Дмитриева на 15 лет, но по части обвинений он был оправдан. Суд назначил ему 3,5 года ограничения свободы по статье о хранении оружия, однако Верховный суд Карелии отменил этот приговор, а дело направили на пересмотр.

В июле 2020 года суд приговорил Юрия Дмитриева по статье "насильственные действия сексуального характера" к 3,5 годам лишения свободы. Поскольку ранее историк больше двух лет просидел в СИЗО, он должен был выйти на свободу в ноябре 2020 года. Но 29 сентября Верховный суд Карелии увеличил срок: с 3,5 лет до 13 лет колонии строгого режимапо статье о сексуальном насилии над ребенком.

В "Мемориале" дело Юрия Дмитриева считают политическим. В 1997 году историк обнаружил места массовых захоронений репрессированных граждан СССР в лесном урочище Сандармох. Он также составлял списки памяти жертв политических репрессий на территории Карелии.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

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    Автор: Елена Барышева


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Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала" (31.05.2017)

 

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