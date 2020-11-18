 Каратист разбил 130 кокосовых орехов за 60 секунд (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 19.11.2020

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По Германии

Каратист разбил 130 кокосовых орехов за 60 секунд (фото)

Мировой рекорд по скоростному разбиванию кокосовых орехов голыми руками, вернее - ребром ладони, был установлен в немецком городе Гамбурге.

Мухаммед Кахриманович

Гамбург • Чтобы установить этот мировой рекорд, спортсмену-каратисту из немецкого города Гамбурга Мухаммеду Кахримановичу (Muhamed Kahrimanovic) потребовалось ровно 60 секунд и 130 кокосовых орехов, которые он за это время разбил ребром своей правой ладони. Представители Института рекордов Германии (Rekord-Institut für Deutschland), находившиеся на месте в среду, 18 ноября, подтвердили факт установления нового мирового рекорда и выдали соответствующий сертификат. Поздравляем!

Институт рекордов Германии регистрирует разные такие достижения в Германии, Австрии и Швейцарии и является своего рода немецким вариантом Книги рекордов Гиннесса. Как говорится в сообщении RID, Кахриманович улучшил свой собственный прежний рекорд скоростного разбивания кокосовых орехов - 123 за минуту. Новый рекорд спортсмен установил в своей школе боевых искусств в Гамбурге. Мероприятие проводилось с учетом профилактических требований, действующих сейчас во время пандемии.

Фотографии мирового рекорда 

Мухаммед Кахриманович
Мухаммед Кахриманович
Мухаммед Кахриманович
Мухаммед Кахриманович

Мухаммед Кахриманович - Рука-молот

Живущий в Германии 61-летний Мухаммед Кахриманович родился в Боснии. Обладает огромной силой и великолепной концентрацией. В ходе показательных выступлений иногда разбивает разные предметы, зажимая в кулаке сырое куриное яйцо, остающееся при этом целым и невредимым. За свои феноменальные способности Кахриманович получил в Германии прозвище "Hammerhand", то есть Рука-молот или Железная рука.

Среди предыдущих рекордов и необычных достижений Кахримановича значатся, в частности, 55 бейсбольных бит, разбитых рукой за минуту, а также 74 запечатанные алюминиевые банки, расплющенные за это же время.

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    Автор: Наталия Королева


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