Кара-Мурза и Прохоров о санкциях против окружения Кадырова
Адвокат семьи Немцова и глава его фонда приветствуют санкции, введенные США и Великобританией против окружения Кадырова. Кара-Мурза и Прохоров рассказали DW о значении этих санкций.
Рамзан Кадыров
США и Великобритания 10 декабря ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В санкционные списки попал в том числе глава парламента Чечни, заместитель руководителя "Росгвардии" по Чечне и вице-премьер чеченского правительства. Кроме того, США ввели санкции в отношении российского футбольного клуба "Ахмат", фонда имени Ахмата Кадырова и ряда других организаций и компаний. Сам глава Чечни был включен в американский "список Магнитского" в 2017 году. О том, насколько действенны эти меры, DW спросила председателя Фонда Бориса Немцова Владимира Кара-Мурзу и адвоката семьи Немцова Вадима Прохорова.
Кара-Мурза о значении санкций против Кадырова и его окружения
"То, что происходит в кадыровской Чечне - пытки, убийства, похищения людей чуть ли не каждодневно - это просто какая-то черная дыра. И поэтому символично, что в международный День защиты прав человека, 10 декабря, кадыровские структуры были внесены в новые санкционные списки", - считает председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза.
Владимир Кара-Мурза
Вместе с тем международные санкции, по его выражению, - лишь "бледная тень той ответственности, которая должна быть на самом деле". Политик указал на то, что Кадыров и его люди замешаны в огромном количестве преступлений - как на территории Чечни, так и за ее пределами. "Мы знаем о случаях убийств противников Кадырова по всему миру: в Вене, в Берлине, за пределами Чечни, в России, в Москве. Хорошо известно, что Кадыров и его люди были плотно замешаны в убийстве лидера российской оппозиции Бориса Немцова", - напомнил он.
Кара-Мурза добавил, что ответом на убийства, пытки и расправы над людьми должна быть не заморозка банковских счетов или отказ выдачи виз, а настоящий суд, и по его итогам, в случае признания вины - тюремное заключение.
"Но поскольку мы прекрасно понимаем, что при нынешнем режиме Кадыров не будет привлечен к ответственности за свои преступления здесь в России, очень важно хотя бы вот такую слабую ответственность вводить на международном уровне", - подчеркнул политик.
Адвокат Немцова о связи режима Кадырова с Ближним Востоком
Адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров "категорически приветствует" новые санкции в отношении окружения Кадырова. "Борьба с бандитским режимом должна вестись на всех уровнях. Все ура-заявления о том, что Америка нам не указ, носят лукавый характер", - убежден Прохоров. Он указал на то, что основные активы Кадырова, очевидно, сосредоточены в ближневосточном регионе - в Саудовской Аравии, ОАЭ и других странах.
"Но на сегодняшний день и Саудовская Аравия, и ОАЭ хорошо и прочно интегрированы в мировую экономику. В том числе они нуждаются в американском капитале и, собственно говоря, я очень надеюсь, что власти не только Америки, но и европейских стран заинтересуются экономической деятельностью Кадырова в ближневосточном регионе", - говорит Прохоров.
В чем особенность санкций против окружения Кадырова
Владимир Кара-Мурза, в свою очередь, указывает на то, что американское законодательство подразумевает так называемые "вторичные санкции", то есть санкции в отношении третьих стран и третьих структур, которые ведут бизнес с людьми, находящимися под санкциями США.
Сейчас, отмечает Кара-Мурза, каждый раз, когда западные страны вносят самого Кадырова или какие-то его структуры в очередной санкционный список, он пытается "хихикать по этому поводу и говорить, что плевать мне на ваши санкции". Однако, по мнению оппозиционера, главе Чечни "уже не придется ухмыляться", когда "начнут действовать вторичные санкции в отношении тех стран, людей и финансовых структур на Ближнем Востоке, с которыми у Кадырова реальный бизнес и реальные финансовые интересы".
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