Канцлер ФРГ Шольц не поедет на открытие Олимпиады в Пекин

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock), а также глава МВД Нэнси Фезер (Nancy Faeser), которая отвечает за спорт, не поедут на открытие зимней Олимпиады в Пекине. "Я не планирую никаких поездок, поэтому не нужно исходить из того, что я вдруг появлюсь (в Пекине. - Ред.) и скажу: Здавствуйте, а вот и я!", - заявил Шольц вечером 2 февраля телеканалу ZDF.

Как заметила в четверг, 3 февраля, Анналена Бербок в интервью изданиям медиагруппы Funke, она "любит Олимпиаду и желает успеха немецким спортсменам". "В то же время меня очень беспокоит положение в сфере прав человека в Китае, и такой спортивный праздник не может скрыть эти проблемы", - сказала она. По словам Бербок, она и Нэнси Фезер совместно решили, что не будут присутствовать на открытии игр. "Права человека и другие проблематичные вопросы мы будем обсуждать на политическом уровне, а наши спортсмены, годами готовившиеся к участию в Олимпиаде, не должны за это платить", - отметила глава МИД ФРГ.

Вопрос о поездке немецких политиков в Пекин возник в связи с тем, что ряд западных стран подумывают не направлять правительственные делегации на Олимпийские игры из-за массивных нарушений прав человека в КНР. США, Австралия и Япония уже объявили об этом. В то же время правительство Германии не планирует дипломатического бойкота зимней Олимпиады, которая откроется в пятницу и продлится до 20 февраля.

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