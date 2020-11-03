 Канцлер Австрии объявил решительную борьбу с исламским терроризмом | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2020

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Европа

Канцлер Австрии объявил решительную борьбу с исламским терроризмом

После теракта в Вене канцлер Австрии Курц заявил о "борьбе между цивилизацией и варварством", которую власти будут вести со всей решительностью.

Канцлер Австрии Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц

После исламистского теракта в Вене федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц предупредил, что власти будут бороться с терроризмом всеми имеющимися силами. "Это борьба между цивилизацией и варварством, и мы будем вести ее со всей решительностью", - заявил он, обращаясь к нации во вторник, 3 ноября.

Преступником или преступниками руководила "ненависть к нашим основным ценностям, к нашему образу жизни, к нашей демократии, где все люди равны в правах и достоинстве", подчеркнул далее Курц. По его словам, в действительности теракт в Вене был направлен на всех жителей страны. "Мы не позволим террористам нас запугать", - отметил австрийский канцлер, пообещав найти преступников, организаторов теракта и их единомышленников и привлечь их к ответственности. Все, "кто имеет какое-то отношение к этому гнусному преступлению", будут преследоваться всеми имеющимися средствами, предупредил далее Курц.

В Twitter он также подчеркнул, что речь не идет о противоборстве христиан и мусульман или Австрии и мигрантов. "Это борьба между многими людьми, верящими в мир, и теми немногими, которые хотят войны", - указал он.

Президент Австрии выступил с телеобращением

В свою очередь президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что теракты исламистов не угрожают либеральной демократии. "В этом обществе ненависть не попадает в благоприятную почву", - отметил он в телеобращении. По словам Ван дер Беллена, теракт был направлен на свободное и толерантное общество. "Ненависть никогда не может быть столь же сильной, как наше единство в свободе, в демократии, в терпимости и в любви", - заявил австрийский президент.

По данным МВД Австрии, теракт в Вене накануне вечером был совершен по меньшей мере одним исламистом. Застреленный нападавший был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщил глава ведомства Карл Нехаммер на пресс-конференции. В квартире исламиста был произведен обыск, в городе продолжается спецоперация, в которой участвуют около 1000 сотрудников правоохранительных органов. Следствие исходит из того, что у нападавшего были сообщники.

Застреленный исламист досрочно освобожден из тюрьмы

Позже глава МВД Австрии заявил агентству APA, что застреленный преступник - 20-летний выходец из Северной Македонии, он имел австрийский и македонский паспорта. В прошлом он попытался выехать в Сирию с целью присоединиться к ИГ и был задержан.

25 апреля 2019 года он был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения за членство в террористической группировке, а 5 декабря "условно-досрочно освобожден", отметил далее Нехаммер. Он подпадал под действие уголовного законодательства для несовершеннолетних преступников, поэтому получил сравнительно мягкое наказание.

Четыре человека погибли, не менее 17 раненых

В результате теракта погибли четыре. Жертвами стали двое мужчин и две женщины. Кроме того, в больницах находятся 17 раненых, некоторые из них - в тяжелом состоянии. Один нападавший был застрелен полицейскими. Он был вооружен автоматом и мачете и имел на теле муляж пояса смертника.

Стрельба в столице Австрии началась около 20.00 по местному времени. Злоумышленники, вооруженные винтовками, открыли стрельбу в шести разных местах исторического центра Вены, в том числе вблизи венской синагоги.

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    Автор: Александра Елкина


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