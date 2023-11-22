  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Канада выделяет Украине более 1 млрд долларов военной помощи

Александра Иванова
22 ноября 2023 г.

Экономический отчет правительства Канады предполагает выделение Киеву военной помощи на период до 2026 года.

https://p.dw.com/p/4ZI4P
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-миистр Канады Джастин Трюдо в Оттаве, сентябрь 2023 года
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо в Оттаве, сентябрь 2023 годаФото: SEAN KILPATRICK/AFP/Getty Images

Канада намерена выделить на военную поддержку Украины более 1,3 млрд канадских долларов (в пересчете: 869 млн евро) в период с 2023 по 2026 годы. Это следует из экономического отчета, обнародованного на сайте правительства страны во вторник, 21 ноября.

Указывается, что из вышеназванной суммы 816 млн канадских долларов (546 млн евро) будет выделено в период с 2023 по 2024 годы, 318 млн долларов (213 млн евро) - с 2024 по 2025 годы и 197 млн долларов (132 млн евро) - с 2025 по 2026 годы. Начиная с 2026 года расходы на военную помощь Украине обозначены в документе как нулевые.

Визит Владимира Зеленского в Канаду

В сентябре текущего года, освещая визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, канадский телеканал CTV указал, что с января 2022 года Оттава предоставила Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 млрд долларов (6,6 млрд евро). "Федеральное правительство также ввело многочисленные санкции в отношени России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приняло более 175 000 украинцев в нашей стране",  - говорилось далее в публикации.

Тогда же, в сентябре, было объявлено о выделении Канадой дополнительной военной помощи Украине на сумму в 650 млн долларов (435 млн евро) на период в ближайшие несколько лет. Кроме прочего, в эту сумму входила партия германских танков Leopard 2.

Смотрите также:

Украина в НАТО без оккупированных территорий?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Украина вооружается: западное оружие будут производить прямо на территории страны? DW Новости (30.09.2023)

Украина вооружается: западное оружие будут производить прямо на территории страны? DW Новости (30.09.2023)

Россия продолжает массированные обстрелы территории Украины. Возможное нарушение воздушного пространства зафиксировали прошедшей ночью и румынские ПВО. Как сообщается, произошло это во время атаки российских беспилотников в Украине. В то же время ударам подвергаются и объекты инфраструктуры на российской территории.
Политика30 сентября 2023 г.35:43 мин.
external

Закрытие границы между США и Канадой: семьи мигрантов ночуют прямо на улице (04.07.2023)

Закрытие границы между США и Канадой: семьи мигрантов ночуют прямо на улице (04.07.2023)

Миграционный кризис с юга США перемещается на север. После того, как в 2022 году 40 000 иммигрантов пересекли границу Канады, две страны договорились закрыть свою общую границу для лиц, ищущих убежища. Репортаж DW с Роксам-роуд, одного из основных "неофициальных" пунктов пересечения границы.
Общество4 июля 2023 г.03:23 мин.

Репортаж телеканала CTV о визите президента Украины Владимира Зеленского в Канаду

As it happened: Zelenskyy visits Canada, addresses Parliament as PM pledges $650M in Ukraine aid
www.ctvnews.ca