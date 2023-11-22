Канада выделяет Украине более 1 млрд долларов военной помощи

Канада намерена выделить на военную поддержку Украины более 1,3 млрд канадских долларов (в пересчете: 869 млн евро) в период с 2023 по 2026 годы. Это следует из экономического отчета , обнародованного на сайте правительства страны во вторник, 21 ноября.

Указывается, что из вышеназванной суммы 816 млн канадских долларов (546 млн евро) будет выделено в период с 2023 по 2024 годы, 318 млн долларов (213 млн евро) - с 2024 по 2025 годы и 197 млн долларов (132 млн евро) - с 2025 по 2026 годы. Начиная с 2026 года расходы на военную помощь Украине обозначены в документе как нулевые.

Визит Владимира Зеленского в Канаду

В сентябре текущего года, освещая визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, канадский телеканал CTV указал, что с января 2022 года Оттава предоставила Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь на сумму более 9,8 млрд долларов (6,6 млрд евро). "Федеральное правительство также ввело многочисленные санкции в отношени России, направило канадские вооруженные силы в Европу для обучения украинских солдат и приняло более 175 000 украинцев в нашей стране", - говорилось далее в публикации.

Тогда же, в сентябре, было объявлено о выделении Канадой дополнительной военной помощи Украине на сумму в 650 млн долларов (435 млн евро) на период в ближайшие несколько лет. Кроме прочего, в эту сумму входила партия германских танков Leopard 2.

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