Как выглядит немецкая Эльза в обычной жизни (фотографии)

В Гамбурге сегодня состоится долгожданная премьера мюзикла "Холодное сердце" (в немецком переводе - "Die Eiskönigin", а в оригинале - "Frozen"). Мюзикл был поставлен по мотивам одноименного американского анимационного фильма 2013 года "Frozen". И эта история уже завоевала сердца детей и их родителей по всему миру. Премьера мюзикла состоялась в 2018 году на Бродвее в Нью-Йорке. С сентября этого года он идет в Лондоне. И вот поклонники Анны и Эльзы смогут теперь посмотреть это сказочное представление в Германии. Не будем пересказывать знакомый многим сюжет. Предлагаем просто посмотреть на сценические декорации и самих героев.
Так Анна и Эльза выглядят в немецкой версии мюзикла "Холодное сердце"
Главную роль в гамбургском мюзикле исполняют Селена Пипер (Celena Pieper), которая играет Анну, и Сабрина Веккерлин (Sabrina Weckerlin) в роли Эьзы.
Кроме самого популярного хита "Lass jetzt los" ("Let it go") зрителей ждут 12 новых песен.
А так Анна и Эльза выглядят в обычной жизни.
Сабрина Векерлин (слева) играет Эльзу; в роли Анны - Селена Пипер
Немецкая Эльза: между репетициями и премьерой
В данный момент в связи с пандемией посещение театра возможно только при соблюдении правил "3G": то есть на представление могут прийти только привитые ("geimpft"), переболевшие ("genesen") или зрители, имеющие справку об отрицательном ПЦР-тесте ("getestet"). С декабря мюзикл смогут посетить только привитые и переболевшие (правило "2G").
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Автор: Элла Володина