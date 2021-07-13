Как в Украине пограничники готовятся "встретить" нелегальных мигрантов из Беларуси (12.11.2021)

Глава МИД Латвии: На границе с Беларусью ситуация может обостриться

Министр иностранных дел Латвии в интервью DW заявил, что страна готовится к ухудшению ситуации на границе с Беларусью и назвал необходимыми новые санкции против Лукашенко.