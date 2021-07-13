Как в Украине пограничники готовятся "встретить" нелегальных мигрантов из Беларуси (12.11.2021)

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На украино-белорусской границе тысячи пограничников, нацгвардейцев и полицейских Украины проводят учения на случай наплыва мигрантов из Белоруси. Репортаж DW.
Министр иностранных дел Латвии в интервью DW заявил, что страна готовится к ухудшению ситуации на границе с Беларусью и назвал необходимыми новые санкции против Лукашенко.
При отсутствии медпомощи жертв среди людей, застрявших на белорусско-польской границе, будет не избежать, уверены представители НПО "Врачи на границе".
Белорусский экс-дипломат и политический аналитик Павел Слюнькин рассказал DW об отношении Брюсселя к белорусскому кризису, играх Лукашенко с ЕС и ожиданиях белорусов от нового правительства ФРГ.
В Европарламенте считают, что санкции ЕС против белорусского режима эффективны лишь отчасти. Поэтому в своей резолюции 7 октября евродепутаты призвали Евросоюз усилить их.
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