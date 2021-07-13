 Как в Украине пограничники готовятся ″встретить″ нелегальных мигрантов из Беларуси (12.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 12.11.2021

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Как в Украине пограничники готовятся "встретить" нелегальных мигрантов из Беларуси (12.11.2021)

На украино-белорусской границе тысячи пограничников, нацгвардейцев и полицейских Украины проводят учения на случай наплыва мигрантов из Белоруси. Репортаж DW.

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