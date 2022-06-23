 Как уничтожили наличные марки ГДР | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.06.2022

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По Германии

Как уничтожили наличные марки ГДР

Марки ГДР вывели из обращения 1990 году, но окончательно уничтожили лишь через 12 лет.

  • Берлин

    1 июля 1990 года немецкая марка (D-Mark ) стала единственной валютой в Германии. Так это событие отметили в Восточном Берлине.

  • Лейпциг

    Обмен марок ГДР на немецкие марки в Лейпциге 1 июля 1990 года.

  • Котбус

    Так они выглядели... Касса с марками ГДР в экспозиции Аптечного музея в Котбусе в 2009 году.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Бункер в Хальберштадте, где до июня 2002 года хранились выведенные из обращения марки ГДР.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Миллионы и миллиарды, ковш за ковшом...

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Пачки купюр в 100 марок ГДР с портретом Карла Маркса.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Настоящая куча денег, только что извлеченных из штольни.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Банкноты в 200 и 500 марок ГДР были напечатаны, но не вводились в обращение.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Рабочий в бункере разрывает мешок с купюрами перед отправкой в сепаратор.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Вращающийся сепаратор, с помощью которого отсеивали песок и камни.

  • Хельмштедт

    Деньги и бытовой мусор перед отправкой в печь...

  • Хельмштедт

    ... угольной электростанции в Бушхаусе, где 100 миллиардов марок вылетело в трубу.


  • Берлин

    1 июля 1990 года немецкая марка (D-Mark ) стала единственной валютой в Германии. Так это событие отметили в Восточном Берлине.

  • Лейпциг

    Обмен марок ГДР на немецкие марки в Лейпциге 1 июля 1990 года.

  • Котбус

    Так они выглядели... Касса с марками ГДР в экспозиции Аптечного музея в Котбусе в 2009 году.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Бункер в Хальберштадте, где до июня 2002 года хранились выведенные из обращения марки ГДР.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Миллионы и миллиарды, ковш за ковшом...

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Пачки купюр в 100 марок ГДР с портретом Карла Маркса.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Настоящая куча денег, только что извлеченных из штольни.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Банкноты в 200 и 500 марок ГДР были напечатаны, но не вводились в обращение.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Рабочий в бункере разрывает мешок с купюрами перед отправкой в сепаратор.

  • Операция по отправке марок ГДР на сожжение из бункера около Хальберштадта в 2002 году

    Вращающийся сепаратор, с помощью которого отсеивали песок и камни.

  • Хельмштедт

    Деньги и бытовой мусор перед отправкой в печь...

  • Хельмштедт

    ... угольной электростанции в Бушхаусе, где 100 миллиардов марок вылетело в трубу.