Как уничтожили наличные марки ГДР

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Марки ГДР вывели из обращения 1990 году, но окончательно уничтожили лишь через 12 лет.
1 июля 1990 года немецкая марка (D-Mark ) стала единственной валютой в Германии. Так это событие отметили в Восточном Берлине.
Обмен марок ГДР на немецкие марки в Лейпциге 1 июля 1990 года.
Так они выглядели... Касса с марками ГДР в экспозиции Аптечного музея в Котбусе в 2009 году.
Бункер в Хальберштадте, где до июня 2002 года хранились выведенные из обращения марки ГДР.
Миллионы и миллиарды, ковш за ковшом...
Пачки купюр в 100 марок ГДР с портретом Карла Маркса.
Настоящая куча денег, только что извлеченных из штольни.
Банкноты в 200 и 500 марок ГДР были напечатаны, но не вводились в обращение.
Рабочий в бункере разрывает мешок с купюрами перед отправкой в сепаратор.
Вращающийся сепаратор, с помощью которого отсеивали песок и камни.
Деньги и бытовой мусор перед отправкой в печь...
... угольной электростанции в Бушхаусе, где 100 миллиардов марок вылетело в трубу.
© 2022 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Сведения о доступе для пользователей с ограниченными возможностями |
Legal notice |
Contact
| Мобильная версия