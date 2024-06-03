Ученые узнали, откуда появился "немецкий таракан"

Большинство людей считают тараканов отвратительными и - не без основания - вредными для здоровья насекомыми. Однако их способности весьма впечатляют. Они очень быстрые: когда таракан убегает, то может молниеносно менять направление движения, а некоторые виды способны развить скорость до 150 сантиметров в секунду. Учитывая их размер, это - абсолютный рекорд. Они способны практически расплющиться, чтобы пролезть в щель. А к тому же без проблем передвигаются по гладким вертикальным поверхностям - благодаря особому строению лапок, на которых есть своеобразные прицепки.

Но самое примечательное в тараканах - их чрезвычайная живучесть. Они существуют на земле около 200 миллионов лет, причем практически не изменяясь. Эти насекомые невероятно выносливы: могут обходиться месяц без еды и неделю без воды, способны не дышать до 45 минут, а также несколько недель жить без головы (после чего умирают от голода). Их спинной панцирь выдерживает вес, в девятьсот раз превышающий вес собственного тела - именно поэтому их очень трудно раздавить. От них почти невозможно избавиться, так как большинство инсектицидов не причиняют тараканам никакого вреда. И это серьезная проблема, потому что они могут переносить множество бактерий, вирусов и грибков. Ученые считают, что они вызывают аллергию и способствуют распространению диареи, а также гепатита А, сибирской язвы, сальмонеллеза, туберкулеза и других заболеваний.

Глобальный триумф насекомого

Самый распространенный таракан в мире (а на сегодняшний день известно более 4,6 тысячи видов) - это рыжий таракан (Blattella germanica), он же - немецкий таракан или прусак. Он является одним из самых верных, но нелюбимых спутников человека. Это ночное насекомое живет в квартирах, гостиницах, ресторанах по всему миру: главное - рядом с людьми и пищевыми продуктами. В дикой природе рыжие тараканы не встречаются.

Немецким этот представитель семейства таракановых назван в честь страны, в которой он был впервые описан и изучен. Описание насекомого было введено в научный оборот в 1776 году шведским натуралистом Карлом фон Линнеем. Взрослые особи имеют размер от 12 до 15 миллиметров, длинные усики, коричневый окрас с отличительными двумя темными продольными полосками на грудной части, а также надкрылья, которые покрывают все тело. И хотя это насекомое назвали "немецким тараканом", очень долго оставалось неясным, откуда оно все-таки родом. Наконец в мае 2024 года команда ученых при Гарвардском университете под руководством Цянь Тана опубликовала на платформе американского научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences результаты исследований о том, откуда появился этот вид и как он расселился по планете. Для этого был проанализирован генетический материал 281 Blattella germanica, полученный из 17 стран с пяти континентов.

Развитие торговли и повышение комфортности жилья способствовали расселению рыжих тараканов по континентам Фото: H. Bellmann/F. Hecke/blickwinkel/picture alliance

Вслед за человеком: из Азии по всему миру

Как выяснилось, происхождение современного рыжего таракана уходит в гораздо более ранние времена, чем XVIII век, когда он был впервые научно описан. Анализ показал, что непосредственный предок немецкого таракана - азиатский таракан (Blattella asahinai). Эти два вида разделились около 2100 лет назад, когда популяция исходного вида, обитавшая в районе Бенгальского залива (Восточная Индия, Мьянма и близлежащие острова) адаптировалась к жизни в человеческих поселениях. Из Южной Азии тараканы распространились по земному шару двумя основными путями. Первая волна "расселения" на запад произошла около 1200 лет назад - через Ближний Восток, как предполагается, в связи с активацией коммерческой и военной деятельности халифатов Омейядов или Аббасидов.

Второй волне экспансии на запад, почти 400 лет назад, способствовала колониальная политика европейских стран в Южной и Юго-Восточной Азии. При этом исследователи отмечают, что даже в начале XVIII века основной ареал распространения рыжего таракана все еще ограничивался Азией. Триумфальное продвижение этого вида на дальние расстояния состоялось в конце XVIII века благодаря развитию глобальной торговли - тараканы путешествовали в ящиках и корзинах с продуктами, в бумаге, тканях и прочих заморских товарах.

Суперспособности таракана

Таким образом, как отмечается в публикации, "глобализация торговли и повышение комфортности жилья - появление водопровода и отопления в помещениях - позволили немецким тараканам колонизировать регионы, которые ранее были им недоступны". Особенно уютно насекомые чувствуют себя в теплых и влажных домах. Они выживают даже при температуре плюс 42 градуса по Цельсию, однако плохо переносят холод - при четырех градусах тепла они начинают ограничивать свою жизнедеятельность, а при минусовой температуре - погибают. И совсем не переносят сухость - в современных домах, где нет сырых углов и подтекающих кранов, они очень быстро умирают от жажды.

По мнению исследователей, есть еще одна важная причина, по которой рыжий таракан так успешно расселяется по всему миру. По сравнению с другими тараканами этот вид особенно устойчив к инсектицидам. Химикаты малоэффективны в борьбе с этими усатыми выживальщиками. Это связано с тем, что Blattella germanica очень быстро вырабатывают резистентность к отравляющим веществам - через поколение они снова становятся невосприимчивыми к яду. Через несколько месяцев выжившие и вылупившееся из яиц особи снова создают большие колонии.

А поскольку рыжие тараканы живут в среднем три месяца, то и устойчивость развивается чрезвычайно быстро, и эти гены передаются из поколения в поколение. В целом специалисты считают, что полностью истребить тараканов нельзя. Можно лишь уменьшить расселение популяции в жилых помещениях, и с этим лучше всего справятся специалисты по дезинфекции.