 Траур в эпоху цифровых технологий: как проститься с близким на расстоянии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.07.2022

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Культура и стиль жизни

Траур в эпоху цифровых технологий: как проститься с близким на расстоянии

Сначала пандемия, теперь война не дают многим попрощаться с умершими родственниками. Какие решения предлагают новые технологии?

Pressebild 3D-Erinnerungsraum | farvel | Virtuelle Beerdigung

Когда в начале марта у Татьяны умер муж, приехать на его похороны в Магнитогорск она не смогла: возникли финансовые трудности из-за резко взлетевших в цене билетов, и женщина опасалась репрессий. 

Вместе с дочерью Татьяна два года назад переехала в Грузию после того, как на мужа Виктора завели несколько административных и одно уголовное дело. Политически мотивированных, считает Татьяна. Виктор был в оппозиции и публично критиковал российскую власть.

С похожей проблемой, пусть и не всегда политически мотивированной, сегодня сталкивается все больше людей по всему миру: ковидные ограничения, дальние расстояния и просто другие семейные обязательства часто мешают приехать на похороны родных и близких людей

При этом самое современное, что долгое время могли предложить ритуальные службы и в Восточной, и в Западной Европе, - это оформление похорон онлайн, максимум - видеотрансляции с кладбищ. "Это совершенно не соответствует времени," - считает Лилли Бергер (Lilli Berger), сотрудница похоронного бюро с многолетним стажем из Берлина. 

Цифровые комнаты памяти

Когда у самой Лилли умер дедушка, в Германии действовали строгие ковидные ограничения. "Я 10 лет работала в сфере ритуальных услуг, и за это время в моей семье никто не умирал. А когда вдруг умер дедушка, оказалось, что я не могу организовать похоронную церемонию для своей семьи", - вспоминает Лилли. Тогда она поняла, что нужно что-то менять.

Так она вместе с друзьями решила создать виртуальное пространство farvel. Здесь каждый приглашенный, вне зависимости от расстояния, может почтить память умершего и попрощаться с ним - онлайн. 

"Мы не предлагаем заменить сами похороны, ведь если бы человек смог на них прийти, он, конечно же, пришел бы. Мы видим наш проект как дополнение", - говорит Лилли. Пока что farvel находится на стадии тестирования. Создаваемые пространства разработчики называют "цифровыми комнатами памяти". Сейчас их всего десять. 

Как это работает?

Одна из таких "комнат памяти" принадлежит 40-летней Мэнди. Женщина знает, что скоро умрет из-за редкой болезни сердца. Об этом она говорит открыто и ведет блог в Instargram. Ее комьюнити насчитывает более 5 тысячи человек из разных уголков Германии и за ее пределами. Из родственников у Мэнди осталась лишь тяжело больная бабушка, поэтому она сама заботится о собственных похоронах, в том числе о виртуальных. "Я знаю, что мой уход причинит большую боль моим друзьям и людям, которые все эти годы меня поддерживали. Но я не могу пригласить всех, когда меня не станет, поэтому я хочу дать им другую возможность проститься со мной", - говорит Мэнди. 

У комнаты памяти Мэнди белые покатые стены, образующие купол. Вверху круглое отверстие, через которое видно небо. Длинные ряды скамеек и архитектурный минимализм напоминают протестантскую церковь. В центре - большой портрет Мэнди и кафедра с микрофоном. Любой желающий может подойти и произнести речь. По комнате можно перемещаться и разговаривать с другими посетителями. При этом чем ближе расстояние между двумя аватарами, тем лучше они слышат друг друга. Каждый приглашенный может "обставлять" комнату собственными воспоминаниями об умершем, добавляя в нее фотографии, комментарии или музыку.

"Я благодарна за то, что мы живем в век цифровизации. Несмотря на расстояние мы так легко сегодня можем быть друг для друга рядом и разделить не только радость, но и печаль. Это очень ценно", - говорит Мэнди. 

Онлайн-кладбища и психологическая помощь в формате игры

Лилли Бергер считает, что тему смерти нужно освобождать от табу и учиться говорить о ней октрыто, так как сама смерть - это часть нашей жизни. "К счастью, в последние годы видно много положительных изменений в сфере ритуальных услуг", - отмечает она. 

Кладбище

Из самых ярких новинок - QR-код на могиле, который открывает своего рода "потусторонний Facebook" с аккаунтом умершего и чат-бот, умеющий отвечать на сообщения в стиле человека, которого уже нет в живых. Все больше внимания разработчики приложений уделяют и психологической помощи скорбящим. Британская команда детских психологов разработала игру Apart of Me, которая помогает детям и подросткам, потерявшим близких, понять свои чувства и научиться с ними справляться. 

Сейчас организация собирает пожертвования на новое приложение под названием Safer Space ("Более безопасное место"), которое разрабатывается специально для украинских детей, травматизированных войной.

Преодолеть траур

У всех этих новых технологий есть одна общая цель: помочь человеку преодолеть траур. Но справляются ли они со своей задачей или лишь еще больше травмируют психику потерявшего близкого? "Когда люди, которых объединяет опыт потери близкого человека, находятся вместе в одном виртуальном пространстве, они могут помочь друг другу пережить горе, - говорит Анке Офферхаус (Anke Offerhaus), профессор и исследователь культуры цифрового траура. - Кроме того, так можно "разгрузить" окружающих людей".

Тем не менее, так же, как и в реальном пространстве, существует опасность "застрять" в своем горе онлайн. Татьяна из Магнитогорска говорит, что именно поэтому она бы не стала создавать виртуальную комнату памяти своего мужа: "Я не хочу пестовать этот ритуал. Мне это напоминает ситуацию, когда родители теряют ребенка и потом годами ничего не меняют в его комнате, оставляя ее как памятник. Мне кажется, комнату нужно разбирать, чтобы быстрее пережить потерю". 

Анке Офферхаус подчеркивает, что траур индивидуален: "Каждый человек проживает потерю близких по-разному. Важно лишь, чтобы он в конце концов с ней справился. И если технологии в этом могут помочь, почему нет?"

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