Новый сервис в Германии: в последний путь - на велосипеде-катафалке (фото)

Ольденбург • Такой велосипед-катафалк или катафалк-велосипед недавно появился на улицах немецкого города Ольденбурга в земле Нижняя Саксония - конечно же, привлек внимание, стал темой разговоров и дискуссий.

Сосновый гроб, который создатель этого необычного транспортного средства для оказания ритуальных услуг возит по городу, так сказать, в демонстрационных целях, пока, правда, пустой. Однако, как сообщает агентство dpa, одно местное похоронное бюро уже включило этот сервис в список своих услуг.

За всем этим стоит не какая-то причуда, а вполне продуманная концепция. На создание этого катафалка своими собственными руками автор идеи - 60-летний художник и велосипедный механик Михаэль Ользен (Michael Olsen) потратил три года. Собран он из списанных грузовых велосипедов немецкой почты, отвечает всем техническим требованиям для таких транспортных средств и земельным правилам оказания ритуальных услуг.

Табуизация смерти в Германии

Велосипед-катафалк, по замыслу Ользена, должен иметь не только практическое применение, но и в целом помочь в борьбе с табуизацией смерти в Германии - вернуть тему "смерти на немецкие улицы".

Как отмечает Ользен, когда люди видят автомобильный катафалк с закрытыми шторками, то многие думают или предпочитают думать, что он пустой, игнорировать, не замечать. Не заметить же этот велосипед - просто невозможно.

Идея построить такой катафалк пришла Ользену более десяти лет назад во время одного из разговоров со своей мамой. Она всю жизнь очень любила ездить на велосипеде, поэтому сын пообещал, когда придет время, своими руками сделать гроб и собрать велосипед, чтобы доставить его на кладбище. Однако когда мама скончалась, свое обещание он выполнить не успел, но саму идею все же осуществил через несколько лет.

Из-за проблем со здоровьем и в результате одного тяжелого несчастного случая сам Михаэль Ользен уже несколько раз оказывался на грани смерти, то есть непосредственно сталкивался с конечностью своей собственной жизни. Получение каких-то доходов от своего необычного сервиса для Ользена особой роли не играет - тем более, что в уже в следующем году он собирается выйти на пенсию.

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