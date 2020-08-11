Как немецкие политики спасаются от жары (фото)

Унтерхахинг / Берлин / Висмар • Самая горячая пора для немецких политиков в этом году наступит в конце лета - начале осени на финишной прямой перед выборами в бундестаг 26 сентября, но и сейчас в расписании уже значится много разных мероприятий, связанных с подготовкой к этому важнейшему политическому событию года в Германии.
Не везде и не всегда они проходят в кондиционированных помещениях, поэтому в последние очень жаркие дни некоторые участники этих встреч, конференций и съездов были замечены с такими вот подручными девайсами - старыми-добрыми веерами. Например, баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) на встрече молодежной организации Христианско-социального союза в Унтерхахинге воспользовался веером с цветами немецкого флага. Ниже - снимки с мероприятий Левой парти и СДПГ.
Если погода не умерит свой жаркий пыл, веера этим летом могут стать стандартными аксессуарами - не только политиков, но и широких слоев населения в целом.
Участница съезда Левой партии в Берлине
Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) на предвыборном съезде земельной организации Социал-демократической партии Германии в Висмаре
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Летние хождения немецких политиков в народ
Немецких политиков летом можно встретить в самых неожиданных местах, в самых отдаленных уголках Германии, куда их нога ступает редко, а также за занятиями самыми разнообразными (правда, на батискафах под воду они не погружаются и античные вазы со дна морского не достают). Это так называемые летние туры, имеющие в Германии давние демократические традиции хождения политиков в народ.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Предыдущая фотография была сделана в 2002 году в крепости Кёнигштайн, куда Ангела Меркель приехала в должности председателя ХДС, эта - в 2004 году на острове Боркум. Часто такие поездки проходят в рамках предвыборных кампаний, но не только. Для многих политиков лето - просто хорошая возможность спокойно пообщаться с людьми или познакомиться с проектами, на которые обычно времени не хватает.
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Летние хождения немецких политиков в народ
В 2001 году Меркель во время летнего тура посетила сразу восемь федеральных земель, в том числе - заглянула в велосипедную столицу Германии, город Мюнстер. Должность канцлера она займет в 2005 году после поражения партии Герхарда Шрёдера (СДПГ) на досрочных выборах в бундестаг. Шрёдера мы еще увидим…
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Летние хождения немецких политиков в народ
В свою очередь, эта фотография была сделана летом 2017 года в земле Мекленбург - Передняя Померания. Здесь находится избирательный округ, который Меркель беспрерывно представляет в бундестаге с 1990 года, когда был избран первый федеральный парламент объединенной Германии. Хотите посмотреть снимок тех времен - сделанный, правда, не во время летнего тура?
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Летние хождения немецких политиков в народ
В ходе своей первой предвыборной кампании в ноябре 1990 года тогдашний кандидат в депутаты и начинающий политик Ангела Меркель общалась с рыбаками на острове Рюген.
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Летние хождения немецких политиков в народ
А Герхард Шрёдер в 1990 году уже возглавлял земельное правительство Нижней Саксонии. Здесь он разговаривает по мобильному телефону во время своего летнего тура по этой федеральной земле в 1995 году.
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Летние хождения немецких политиков в народ
На этой фотографии - Герхард Шрёдер, уже несколько лет занимавший к тому времени пост федерального канцлера, демонстрирует свои таланты футболиста на стадионе города Айзенхюттенштадт во время летнего путешествия по восточногерманским землям в 2001 году.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Летом "в народ" ходят не только немецкие канцлеры и главы земельных правительств, но и министры - федеральные и земельные. В один из дождливых дней нынешнего лета министр культуры Тюрингии Беньямин-Иммануил Хофф (Левая партия) посетил замок Альтенштайн, который сейчас реставрируют на бюджетные средства. Не будем мешать беседе экспертов…
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Летние хождения немецких политиков в народ
Задержимся в Тюрингии, но спустимся под землю в музейную шахту "Черный крест" ("Schwarze Crux"), как спустился туда тюрингский премьер-министр Бодо Рамелов (Левые). Здесь на протяжении многих столетий добывали железную руду. Это месторождение возникло около 500 миллионов лет назад в результате извержения подводного вулкана и считается старейшим геологическим формированием в Германии.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Так Бодо Рамелов выглядит при дневном свете. Фотография была сделана также во время нынешнего летнего тура в парке развлечений около водохранилища Хоэнфельден, где тюрингскому премьер-министру рассказали о планах развития туризма в этих местах и даже дали пострелять из лука. В конце октября в той федеральной земле пройдут выборы в ландтаг.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Еще раньше - 1-го сентября - земельные выборы состоятся в Саксонии. Эта фотография сделана в начале летнего тура саксонского премьер-министра Михаэля Кречмера (ХДС), в рамках которого он посетит все шестьдесят здешних избирательных округов. Перед таким путешествием нужно хорошо подкрепиться!
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Летние хождения немецких политиков в народ
В Берлине для политиков тоже найдется достаточно мест, по которым можно совершить летний тур, хотя больших расстояний преодолевать не придется. Эта фотография была сделана прошлым летом, когда правящий бургомистр столицы Михаэль Мюллер (СДПГ) заглянул в исторический аудиоархив Университета имени Гумбольдта.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Слева на этой фотографии - премьер-министр земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер (ХДС). В 2018 году он решил почувствовать себя немного викингом, посещая археологический музей под открытым небом в Хедебю, только что получивший тогда статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Летние хождения немецких политиков в народ
В свою очередь, премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер (СДПГ) свой летний тур нынешнего года решила целиком посвятить вопросам здравоохранения, а также ухода за больными и престарелыми людьми. Она за столом - в центре.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (СДПГ) маршрут летнего тура в этом году проложил по сельским районам своей федеральной земли, чтобы обсудить перспективы развития таких регионов. Часть поездки он проделал на велосипеде. Здесь - в первом ряду справа, а на следующей фотографии…
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Летние хождения немецких политиков в народ
… Штефан Вайль пробует себя в роли кузнеца.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Рассказ о летних поездках немецких политиков был бы неполным без фотографии в защитной каске. Ограничимся одним таким снимком, сделанным во время нынешнего тура премьер-министра земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлы Швезиг (СДПГ). Она посетила одно из лесных хозяйств. Леса в Германии сейчас переживают нелегкие времена из-за последствий изменения земного климата.
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Летние хождения немецких политиков в народ
Судя по многочисленным фотографиям в информационных агентствах, среди федеральных министров особое удовольствие от таких летних туров получает министр экологии Свенья Шульце (СДПГ), посещающая самые разные места и полезные для природы и климата проекты. Но мы решили выбрать этот кадр, где она просто рада подарку - настоящей бранденбургской солянке.
Автор: Максим Нелюбин