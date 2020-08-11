Как немецкие политики спасаются от жары (фото)

Унтерхахинг / Берлин / Висмар • Самая горячая пора для немецких политиков в этом году наступит в конце лета - начале осени на финишной прямой перед выборами в бундестаг 26 сентября, но и сейчас в расписании уже значится много разных мероприятий, связанных с подготовкой к этому важнейшему политическому событию года в Германии.

Не везде и не всегда они проходят в кондиционированных помещениях, поэтому в последние очень жаркие дни некоторые участники этих встреч, конференций и съездов были замечены с такими вот подручными девайсами - старыми-добрыми веерами. Например, баварский премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) на встрече молодежной организации Христианско-социального союза в Унтерхахинге воспользовался веером с цветами немецкого флага. Ниже - снимки с мероприятий Левой парти и СДПГ.

Если погода не умерит свой жаркий пыл, веера этим летом могут стать стандартными аксессуарами - не только политиков, но и широких слоев населения в целом.

Участница съезда Левой партии в Берлине

Премьер-министр Мекленбурга - Передней Померании Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) на предвыборном съезде земельной организации Социал-демократической партии Германии в Висмаре

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